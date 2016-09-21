Украина в кредит получит миллиард долларов от США

Украина получит миллиард долларов в виде кредитных гарантий от США.

Напомним, ранее Sobesednik.ru писал, что Украину возмутили проведенные в Крыму выборы в Госдуму РФ.

Президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Facebook заявил, что США выделят Украине миллиард долларов в виде кредитных гарантий.

«Украина получит 1 миллиард долларов кредитных гарантий. Об этом договорились на встрече с вице-президентом США Джозефом Байденом», — заявил Порошенко. При этом украинский президент отметил, что на этой встрече страны договорились активизировать дипломатические усилия «для прекращения российской агрессии против Украины».

Петр Порошенко также поблагодарил США за ужесточение антироссийских санкций.