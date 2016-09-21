Политика
Источник: Foreign Policy
15:21, 21 Сентября 2016 Версия для печати

Трамп пренебрег встречей с Порошенко в Нью-Йорке

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп проигнорировал предложение встретиться с президентом Украины.

Напомним, ранее Sobesednik.ru писал, что Хиллари Клинтон на встрече с Петром Порошенко похвалила украинские реформы.

Штаб кандидата в президенты США от республиканской партии Дональда Трампа не ответил на предложение Украины провести встречу с президентом Петром Порошенко в рамках Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. В штабе Трампа также отказались от каких-либо комментариев этой ситуации, сообщает Foreign Policy в среду, 21 сентября.

По данным источника, в графике запланированных мероприятий Дональда Трампа не стоит встреча с президентом Украины. Сейчас Трамп находится в Северной Каролине, после чего отправится в Огайо и Пенсильванию.

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