Политика
Источник: Интерфакс
17:04, 21 Сентября 2016 Версия для печати

Путин предложил изменить налоговую систему для самозанятых граждан

Президент России Владимир Путин предложил освободить от выплаты налогов самозанятых граждан на два года.

В ходе заседания Совета по стратегическому развитию Владимир Путин заявил, что страна готова помочь предпринимателям реализовать свою деятельность, сообщает «Интерфакс».

«Мы неоднократно обсуждали <...> о необходимости на определенный период, скажем, года на два, освободить самозанятых вообще от уплаты налогов и обязательных взносов с тем, чтобы они могли спокойно войти в нормальный ритм легальной работы и чтобы это не было для них обременительным», — заявил российский лидер.

Также глава государства потребовал исключить возможность обвинения самозанятых граждан в незаконном предпринимательстве.

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