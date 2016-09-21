Путин предложил изменить налоговую систему для самозанятых граждан

Президент России Владимир Путин предложил освободить от выплаты налогов самозанятых граждан на два года.

В ходе заседания Совета по стратегическому развитию Владимир Путин заявил, что страна готова помочь предпринимателям реализовать свою деятельность, сообщает «Интерфакс».

«Мы неоднократно обсуждали <...> о необходимости на определенный период, скажем, года на два, освободить самозанятых вообще от уплаты налогов и обязательных взносов с тем, чтобы они могли спокойно войти в нормальный ритм легальной работы и чтобы это не было для них обременительным», — заявил российский лидер.

Также глава государства потребовал исключить возможность обвинения самозанятых граждан в незаконном предпринимательстве.