Политика
Источник: Зарубежные СМИ
13:01, 21 Сентября 2016 Версия для печати

Президент ВТБ выдвинул предположение о состоянии Путина

Глава ВТБ Андрей Костин усомнился в том, что президент России Владимир Путин владеет большим состоянием.

Как ранее сообщал Sobesednik.ru, 25 августа глава ВТБ Андрей Костин заявил, что президент России Владимир Путин обрёк себя на скромную жизнь.

В интервью американскому телеканалу CNBC Костин подчеркнул, что никто никогда не видел у Путина миллиардов или даже миллионов долларов, поэтому информация о его богатстве — простые слухи.

«Я не верю, что у господина Путина есть $2 миллиарда, потому что даже если бы он хотел их иметь, я не знаю, как бы он мог их потратить», — рассказал председатель правления ВТБ.

Банкир также отметил, что президент России очень много времени и сил посвятил своей работе, так как «действительно хочет изменить Россию».

«И я не думаю, что накопление богатства есть среди приоритетов в его жизни», — подытожил он.

Слухи о личном богатстве российского лидера появились после публикации «панамского архива» из базы данных компании Mossack Fonseca. В опубликованных документах сказано о $2 миллиардах, которые якобы получили близкие к Путину люди через офшорные фирмы.

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