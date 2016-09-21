Правительство предложило доработать запрет сухого алкоголя

Московская областная дума внесла законопроект о запрете производства сухого алкоголя.

Правительство поддержало данный законопроект, но заявило, что его необходимо доработать. В частности, в новом законопроекте отсутствует ответственность за производство и оборот сухого алкоголя, сказано на сайте правительства страны.

«Правительство Российской Федерации отмечает, что наиболее актуальным в настоящее время является введение запрета на оборот указанной продукции, поскольку её производство, как правило, осуществляется за пределами Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев говорил о необходимости борьбы с распространением по стране сухого алкоголя, который в последнее время получил широкую известность. В марте текущего года Роспотребнадзор предложил запретить продажу сухого алкоголя с 2017 года.

Сухой алкоголь — это порошок инкапсулированного алкоголя, который при смешивании с водой превращается в напиток, содержащий спирт.