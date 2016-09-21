Обвинение РФ в обстреле гумконвоя в Сирии угрожает всему миру

Политолог Кирилл Коктыш объяснил, зачем США обвиняют Россию в обстреле гуманитарного конвоя в Алеппо.

Sobesednik.ru ранее писал о том, что гуманитарный конвой обстреляли в Алеппо. По заявлению США, к обстрелу конвоя причастны российские самолеты Су-24. Глава МИД РФ Сергей Лавров опроверг обвинения США, заявив, что обстрел, скорее всего, производился с земли.

Доцент кафедры политической теории МГИМО, член совета Ассоциации политических экспертов и консультантов Кирилл Коктыш также усомнился в причастности России к обстрелу конвоя.

«Россия не заинтересована [в этом]. Она задействована в стабилизации ситуации в Алеппо, сейчас там произошла гуманитарная катастрофа, — сказал Коктыш Sobesednik.ru. — Поэтому, думаю, вряд ли можно говорить, что это Россия».

По мнению эксперта, то, что США обвиняют Россию в обстреле после заключения договора об урегулировании ситуации в Алеппо, говорит о том, что страну контролирует несколько групп.

«Это означает, что Соединенные Штаты на сегодня контролируются не одним, а несколькими центрами или группами влияния, которые ожесточеннейшим образом борются между собой, — предположил Коктыш. — И это превращается в достаточно опасную ситуацию, когда заключенные договоренности могут быть не поддержаны вооруженными силами Соединенных Штатов по факту. То есть это тревожные симптомы, которые не несут стабильности остальному миру».

Предугадать, будет ли договор США и России действовать после таких обвинений, по словам Коктыша, невозможно.