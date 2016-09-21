Обама упрекнул РФ в желании вернуть "былое величие" силой

Президент США Барак Обама в ходе сессии 71-й Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке высказался о внешней политике России.

20 сентября на Генеральной Ассамблеи ООН Барак Обама дал России советы по ведению внешней политики. По словам американского лидера, РФ пытается вернуть «былое величие» с помощью силы, но она не должна вмешиваться в дела соседних стран.

«Эпоха империй осталась в прошлом, но Россия пытается восстановить былое величие с помощью силы, — приводит слова Обамы Yahoo News. — Вмешательство России в дела своих соседей может быть популярно внутри страны, может поддерживать огонь национализма, но со временем это лишь ослабит ее границы и снизит уровень безопасности».

Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев опровергнул слова Обамы. «Россия не пытается восстановить империю и "свою былую славу". Россия отстаивает свое место в мире, место равноправного и суверенного партнера для всех, кто готов к взаимодействию в решении глобальных проблем современности», — сказал Косачев РИА «Новости».