Политика
Источник: ТАСС
09:09, 21 Сентября 2016 Версия для печати

Лавров опроверг обстрел гумконвоя в Сирии российскими Су-24

Глава МИД РФ Сергей Лавров опроверг атаку гуманитарной помощи в Сирии российскими Су-24.

Напомним, ранее Sobesednik.ru писал, что администрация США возложила вину за атаку гумконвоя в Сирии на Россию.

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия не имеет отношения к нападению на гуманитарный конвой в Сирии. По словам Лаврова, Россия не могла атаковать конвой ООН в Алеппо, так как авиация ВВС РФ там не работала. Об этом пишет ТАСС в среду, 21 сентября.

«Наши военные уже сделали соответствующие заявления, что наша авиация там не работала. Сирийская авиация работать не могла, потому что атака на конвой произошла в темное время суток, сирийские ВВС в это время не летают, у них таких возможностей нет и атака произошла в момент, когда гуманитарный груз разгружался уже в восточном Алеппо», – заявил Лавров.

Гуманитарный конвой был обcтрелян в районе сирийского Алеппо с воздуха в понедельник, 19 сентября. В результате атаки были уничтожены и повреждены 18 из 31 грузовика в составе автоколонны.

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