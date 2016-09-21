Глава Филиппин показал ЕС средний палец и послал его к чёрту

Президент Филиппин Родриго Дутерте после осуждающей резолюции Евросоюза послал его «к черту».

Ранее Sobesednik.ru писал, что глава Филиппин оскорбил генсека ООН за недовольство политикой.

Филиппинский президент Родриго Дутерте «послал к черту» Евросоюз, сопроводив свои слова неприличным жестом. Как сообщает Al Jazeera, такую реакцию президента вызвало осуждение ЕС методов борьбы с наркоторговлей в стране.

«Я повторяю, идите вы к черту!» – сказал президент на смеси филиппинского с английским и показал средний палец. Дутерте также назвал ЕС лицемерами, которые «имели наглость» осуждать его.