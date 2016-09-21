Эрдоган обещал помочь Киеву вернуть Крым вопреки диалогу с РФ

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заверил президента Украины Петра Порошенко в неизменности позиции Турции по Крыму.

Как сообщается на сайте Петра Порошенко, на полях 71-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке Эрдоган заверил украинского лидера в том, что позиция Турции в вопросе о присоединении Крыма к РФ остается неизменной.

«Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул, что Турция и в дальнейшем будет оказывать Украине поддержку в вопросе восстановления суверенитета и территориальной целостности нашего государства как в двустороннем, так и многостороннем измерениях», — говорится на сайте Порошенко.

При этом в сообщении отмечается, что «возобновление диалога с Россией не повлияет на позицию Турции».