Украину возмутили проведённые выборы в Госдуму в Крыму

Из-за выборов в Госдуму, которые прошли на территории Крыма, на Украине завели уголовное дело.

Ранее Sobesednik.ru сообщал, что избирательные участки в четырех регионах Крыма остались без электричества в единый день голосования.

Пресс-секретарь прокуратуры Крыма сообщил, что дело было возбуждено по статье «Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины», сообщает РИА «Новости».

Выборы в Госдуму прошли 18 сентября. В Крыму для голосования граждан были образованы три одномандатных округа, ещё один — в Севастополе.

Между тем Евросоюз отказался признавать избранных от Крыма депутатов и организацию выборов на полуострове.