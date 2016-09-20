Текст дня: Выборы проиграла не оппозиция, а страна

Политик Геннадий Гудков выразил мнение о том, что выборы 18 сентября стали поворотной датой в российской истории.

Как писал Sobesednik.ru ранее, 18 сентября состоялись выборы в Госдуму, по итогам которых предварительно побеждает партия «Единая Россия». Политик Геннадий Гудков в своем блоге на сайте «Эха Москвы» рассказал о том, что мы вступаем в эпоху тоталитаризма, углубления кризиса и застоя политической жизни страны. Орфография и пунктуация автора сохранены.

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Сегодня мы все проснулись в другой стране. Многие этого не заметили или не поняли, но Россия больше не страна с «мягким» авторитарным режимом и «ограниченной (суверенной)» демократией и вкраплением в ее политическую жизнь остатков политического многообразия. Мы вступаем в эпоху тоталитаризма, дальнейшей деградации системы управления, углубления кризиса и застоя политической жизни страны.

Полагаю, выборы 18 сентября стали поворотной датой в российской истории, из которых мы можем сделать далеко идущие выводы:

1) Выборов в России больше нет. Вернее, участие в них полностью потеряло свой изначальный смысл — смена власти мирным, безаварийным путем. Как говорится, лучше жаркие баталии на выборах и в Парламенте, чем баррикады на улицах. Но выиграть выборы у «наперсточников» по их правилам НЕВОЗМОЖНО! Уничтожена свобода слова: основные СМИ (в первую очередь, телевидение) превращены в одно большое «Министерство правды»(по Оруэллу), в оболванивающий народ «зомбоящик», круглосуточно промывающий мозги массам. Оппозицию туда не пускают или специально «закрикивают». Ложь, клевета, «пятиминутки ненависти», навешивание ярлыков оппонентам власти — вот чем сегодня заняты провластные СМИ.

Добавьте сюда манипуляцию избирательным правом, «засушивание» явки, злоупотребление так называемым «административным ресурсом» и «отключение» оппозиции от финансирования — и вы поймёте бессмысленность политической борьбы. Вот почему вчера ночью любого оппозиционного кандидата мог бы легко победить даже условный «лабрадор Кони». 18 сентября проиграли все даже самые яркие, талантливые и популярные оппозиционные политики, проиграли серым, безликим и чаще всего мало известным кандидатам от власти. Но выборы проиграла не оппозиция, а страна, нация, которая не поверила, что можно БЫЛО изменить предрешенный ход событий. Новая Дума (думаю, последняя и самая безликая в истории псевдопарламентов России) будет заседать без Владимира Рыжкова, Григория Явлинского, Алексея Навального (он вообще не был допущен на «выборы»), Ирины Хакамады, Дмитрия Гудкова, Андрея Зубова, Льва Шлосберга, Константина Янкаускаса, Ильи Пономарева (выехал из страны из-за вымышленного уголовного преследования), Сергея Петрова, (не стал участвовать в фарсе) и многих других честных и независимых фигур, которых можно смело назвать совестью нации.

2) Народ российским «выборам» не верит: уже столько раз обманывали… Да и сейчас врут: никаких 48% явки по стране нет: в Кемерово, Тюмени, на Кавказе и др. ее сфальсифицировали традиционным способом, прикрываясь, как фиговым листком, «региональным» и даже «национальным» менталитетом. Реально в лучшем случае 40% россиян пришли на «выборы», а в Москве и Санкт— Петербурге — 28 и 25% соответственно. Грубо говоря, вчера за ЕР и ее кандидатов проголосовали мобилизованные подневольные «бюджетники» (их примерно 15% от общего числа избирателей), а также провинциальная «деревня», привыкшая всегда поддерживать ЛЮБУЮ действующую власть. При таком подходе и «убитой» явке «победителей» предсказать не сложно.

БОЛЬШИНСТВО ГРАЖДАН просто отсиделось дома (проголосовало «ногами»), и понять их можно. Политическая апатия, разочарование и неверие в честность выборов — вот первая причина игнорирования голосования почти двумя третями населения России. Никаких 86% поддержки у режима нет и в помине: «победители» опираются на поддержку подконтрольных бюджетников и наименее образованных групп населения в регионах. Умные да продвинутые избиратели в крупных городах и мегаполисах на выборы не пришли.

Но есть и вторая, не менее важная причина разочарования народа России в выборах: Парламент в стране не стал местом для принятия ВАЖНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ РЕШЕНИЙ. «ГОСДУРОЙ», «бешеным принтером», «не местом для дискуссий» стал, а ОРГАНОМ ВЛАСТИ от имени НАРОДА — нет! Многие годы Кремль осознанно отбирал у Госдумы реальную власть, превратив ее (и Судебную систему тоже) в ПРИДАТОК ВЛАСТИ. Все это стало возможно из-за соглашательства провластных депутатов, «сдавших без боя» свои права и полномочия. Народ этого не знает, но он ИНТУИТИВНО чувствует практическую бесполезность Госдумы. Кто же после этого пойдет на выборы?!

3) Вчера страной и народом утрачен, может быть, ПОСЛЕДНИЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ ШАНС мирно выйти из разразившегося СИСТЕМНОГО КРИЗИСА, который будет продолжать добивать страну, пока ею правит нынешний режим. Появись в новой Думе маленькая, но смелая и «кусачая» фракция и «яркие бойцы» из независимых оппозиционных депутатов-одномандатников — это могло бы стать началом нового Парламента. В критической ситуации(а она не за горами) эти депутаты могли бы стать проводником нахождения между режимом и оппозицией пусть «худого», но мира. Ведь всем посвящённым понятно: система свой ресурс исчерпала. Ей придется очень скоро либо СТРЕЛЯТЬ В НАРОД и до конца закручивать гайки, либо договариваться о переходном периоде и проведении ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕФОРМ, без которых ВЫЙТИ ИЗ КРИЗИСА уже не получится. Но после вчерашних выборов ДОГОВАРИВАТЬСЯ уже не через кого…

Стрелять тоже небезопасно: в 1905 году царь Николай II силой оружия разогнал мирную демонстрацию, подписав тем самым приговор монархии и всей своей семье. Увы, история бывает беспощадной, хотя мы, россияне, предпочитаем много раз наступать на те же самые грабли.

И последнее. Основное ключевое отличие сентябрьских выборов от всех остальных — они прошли в период КРИЗИСА И ОСЛАБЛЕНИЯ СИСТЕМЫ ВЛАСТИ. Сегодня не 2007 год, и правящей верхушке нужна настоящая легитимность. Вот почему Кремль попытался не жульничать в день голосования (К сожалению, во многих регионах ему это не удалось). Но «ошеломительный триумф» ЕдРа и практически полная «зачистка» Думы от критиков власти есть пиррова победа режима. Нынешний Парламент сформирован партией меньшинства, и не может быть ЛЕГИТИМНЫМ, как и «засушенные выборы', превращенные в политический фарс. По большому счету, 18 сентября Россия сделала огромный шаг к возможной диктатуре и практически неизбежным масштабным гражданским конфликтам в ближайшем будущем.

Я полагаю, что у Путина, по большому счету, осталась последняя попытка избежать трагического сценария развития событий в стране: не выставлять свою кандидатуру на грядущие президентские выборы (скорее всего они состоятся в 2017), обеспечив их честность и демократичность. Договорившись с оппозицией (настоящей, не с Мироновым, Жириновским и пр.), после избрания нового президента распустить Думу и честно переизбрать ее, сформировав по итогам кампании КОАЛИЦИОННОЕ правительство.

Правда, зная нравы Кремля и его «небожителей», а также зависимость Президента от своего окружения, признаю, что выглядит такой вариант «ненаучной фантастикой», но это единственный способ преодоления политического и экономического кризиса и его последствий.

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