США отрицают причастность коалиции к авиаудару по конвою в САР

Власти США заявили, что войска антитеррористической коалиции не причастны к авиаудару по гуманитарному конвою в Алеппо.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что 19 сентября в районе сирийской провинции Алеппо был обстрелян конвой совместной гуманитарной миссии ООН и сирийского отделения «Красного полумесяца», направлявшийся в удерживаемый повстанцами район. По предварительным данным, под обстрел попали 18 грузовиков, число погибших может достигать 12 человек.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на представителя американской администрации, гуманитарный конвой ООН и Сирийского общества Красного Полумесяца в провинции Алеппо подвергся авиаудару. Ранее сообщалось, что по конвою был открыт артиллерийский огонь. При этом источник агентства отметил, что авиаудар был произведен не со стороны возглавляемой США международной антитеррористической коалиции.

«Мы знаем, что, судя по всему, это был авиаудар, но не со стороны коалиции», – заявил американский представитель.

При этом саму атаку в Белом доме назвали «возмутительным нападением на лица, не принимающие участия в военном конфликте». Представители властных структур США также заявили, что в связи с инцидентом Соединенные Штаты «уже начали процесс очень тесных консультаций со своими ключевыми партнерами, ключевыми членами Международной группы поддержки Сирии (МГПС) и Совета Безопасности ООН».

В Вашингтоне считают, что авиаудар по гуманитарному конвою нельзя считать «простым нарушением» перемирия.

«Я думаю, что это принципиально ставит под сомнение жизнеспособность того, чего мы пытаемся здесь достичь», – заявил представитель администрации, говоря о перемирии.

Он также отметил, что случившееся в Сирии «по сути несовместимо с тем, что необходимо для перехода к следующему этапу» выполнения соглашения, заключенного в Женеве министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и госсекретарем США Джоном Керри.

Ранее официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик подтвердил, что обстрелу, по первоначальным данным, подверглись 18 из 31 грузовика, доставлявшего помощь ООН и Сирийского общества Красного Полумесяца для 78 тысяч жителей труднодоступного города Урем эль-Кубра, который находится к западу от Алеппо. Кроме того, удару подвергся склад Сирийского общества Красного Полумесяца в городе Биг-Орем.