Спикер Госдумы предложил ввести разные уровни налогообложения

Госдума допускает возможность взаимосвязи размера налогов и дохода граждан России.

Председатель Госдумы Сергей Нарышкин допустил, что в будущем может установиться зависимость между подоходным налогом и размером доходов граждан, сообщает «Интерфакс».

«Можно думать уже о введении разных уровней налогообложения в зависимости от доходов», — заявил Нарышкин.

Между тем он подчеркнул, что при введении такой меры необходимо соблюдать осторожность, потому что есть вероятность потери денежных средств.

По мнению председателя Госдумы, «плоская шкала» ранее была уже введена для того, чтобы у россиян вошло в привычку платить налоги. Он отметил, что после введения плоской шкалы в 13% налоговая дисциплина улучшилась.