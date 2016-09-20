Одномандатный сговор сработал? Закулисье выборов в Госдуму-2016

Sobesednik.ru выяснил, как складывалась ситуация с нарушениями на прошедших выборах в Госдуму РФ.

Два зеркала одной страны

Если следить за выборами из зала заседаний ЦИКа, картина вырисовывалась вполне адекватная. Есть информация о нарушениях, ее проверяют, данные передают в МВД. Элла Памфилова вызывает на онлайн-разборы глав тех региональных ИК, где были зафиксированы самые вопиющие нарушения, видеоролики о которых уже гуляют в интернете. Те объясняются. Некоторым (как, к примеру, ростовскому и алтайскому, где были выявлены вбросы и «карусели») явно предстоят трудные времена. Объяснения других (как, скажем, дагестанского), кажется, удовлетворяют Памфилову. Все это открыто, без утайки от журналистов.

Если же следить за выборами по картам нарушений, которые публикуют на своих сайтах участвующие в гонке партии, картина кажется гораздо более нервозной: там отловили кого-то с пачкой бюллетеней, там схватили за руку того, кто предлагал деньги за голос, там отследили машины с сомнительными «откреплянтами»... В некоторых местах доходило до смешного. Так, в Челябинской области единороссы и эсеры словно соревновались друг с другом: кто у кого больше нарушений найдет.

Но это только на первый взгляд картины разные. Если дочитать каждую из «новостей с полей» до конца, увидим – нарушение зафиксировали, с ним разбираются.

Другое дело, что, как выясняется, многие наблюдатели не слишком четко знают тонкости избирательного законодательства. Вот и видят нарушения там, где они не всегда есть.

Парадоксы

Многие эксперты прочили такой расклад: ЕР выиграет, все парламентские партии останутся. К ним прибавится еще одна из оппозиционных. И это будет доказательством честности выборов. На деле произошло невероятное. ЕР не только выиграла, но и взяла 205 одномандатных мест по стране из 255 возможных. И стала уже абсолютным монополистом в Думе. Такого точно никто не ожидал.

Кроме, видимо, самих единороссов, ведь уже через 20 минут после окончания голосования в Москве они заявили о своей полной победе. Между тем лишь в 21:00 на стене ЦИКа включился счетчик, и на нем было подсчитано всего 6% голосов. Так что расклад мог быть каким угодно.

Но теперь партия власти может полностью увериться в собственной силе и делать что угодно. Хоть Конституцию переписывать.

Что касается остальных парламентских партий, тут особых неожиданностей нет. Эсеры получили меньше, чем предполагали, вполне ожидаемо, по мнению политологов: партия пережила большие внутренние изменения, их риторика близка к риторике КПРФ, им еще предстоит найти свою нишу среди избирателей. А вот КПРФ едва-едва дотянула до 2-го места не случайно. Если бы не спойлер – партия «Коммунисты России» Максима Сурайкина, которая образовалась аккурат между выборами 2011-го и 2016-го и набрала без малого 2,5%, – у КПРФ второе место было бы более твердым. Что касается ЛДПР (она набрала почти на 2% больше, чем в 2011-м) – тут успех эксперты объясняют во многом более низкой явкой: 47,9% против 60,1% в 2011-м.

А представители других партий в Думу, к слову, тоже попали – трое. Один – уже бывший депутатом ГД Алексей Журавлев («Родина»), другой – Рифат Шайхутдинов («Гражданская платформа») и третий – самовыдвиженец Владислав Резник (также уже был депутатом Госдумы). Так что формально и этот пункт выполнен.

И вот еще один итог выборов – политическая смерть одной из старейших партий: «Яблоко», не набрав 3%, лишается госфинансирования.

Диагноз общества

Политолог Дмитрий Орешкин уверен, что результаты выборов обнажили болезнь общества, которую он назвал социальной шизофренией: разница между намерениями и реальностью.

– Люди в глубокой депрессии, они понимают, что от них ничего не зависит, но при этом продолжают выдавать одобряемые обществом ответы, – сказал Орешкин.

Но, возможно, не все так ужасно? Просто людям хочется прислониться к тому плечу, которое кажется им сильным? А вдруг и народу чего перепадет?

А политолог Евгений Минченко отмечает в итогах голосования и положительный момент: выборы выявили несколько «аномальных» по нарушениям зон и на них уже обратил внимание ЦИК. А значит, следующие выборы, снабженные к тому же электронными новинками, вполне могут стать совсем честными.

Между тем нынешние выборы, как и саму предвыборную кампанию, многие назвали самыми скучными. Политолог Олег Матвейчев уверяет, что скучные – это даже хорошо (типа в 2011-м были нескучные и чем все кончилось?). Хорошо ли?

Бессонная ночь на участке

В этом году на многих избирательных участках, в том числе и подмосковных, дабы избежать инцидентов и вбросов, установили электронные урны.

Чтобы вывести конечный результат по участку, нужно рассчитать всё по неким формулам Фото: Виктория Савицкая

Это чудо техники значительно упрощает подсчет голосов: ровно в восемь вечера эти урны приостанавливают свою работу и выдают в напечатанном виде несколько бланков с результатами голосования.

Правда, под конец дня фраза: «Спасибо, ваш голос засчитан», которая звучит из этих ящиков (с каждым броском бюллетеня), начинает выводить из себя.

– Эти электронные урны у нас появились в округе после наших скандальных прошлогодних местных выборов, – рассказывает председатель избирательной комиссии участка №585 в Железнодорожном. – В этом году все в порядке. Урны считывают каждую галочку, могут определить испорченный бланк. И что самое замечательное – нам не придется почти всю ночь считать голоса: просто получим из урны распечатку, возьмем флешку и сдадим – вместе с бюллетенями.

Однако нескольким участкам не повезло: согласно жеребьевке, им все же пришлось пересчитывать вручную – видимо, чтобы проверить технику...

Странно, но на некоторых участках, где еще на президентских выборах стояли электронные урны, в этот раз почему-то поставили обычные...

На одном из таких участков Sobesednik.ru и остался на подсчет. Как только день голосования закончился, председатель комиссии, которая находилась в спортзале школы, объявила: пора приступать. Но для начала были пересчитаны и безжалостно уничтожены чистые бланки. Затем приступили к вскрытию выносных урн, один за другим распотрошили ящики, стали вываливать груду листов на парты, тасовать их по кучкам, а затем...

Чтобы вывести конечный результат по участку, нужно рассчитать всё по неким формулам.

– Виктория, не мешайте, мы устали, считать трудно, и сейчас мы снова собьемся, – отмахнулись от меня члены избирательной комиссии, когда я попыталась уточнить кое-какие детали. Комиссия считала до четырех утра.