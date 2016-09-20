Обстрел гумконвоя грозит срывом кооперации РФ и США в Сирии

США грозятся пересмотреть перспективы сотрудничества с РФ в Сирии после обстрела гумконвоя в Алеппо.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что постпред РФ при ООН Виталий Чуркин обнародовал детали соглашения РФ и США по Сирии, заключенного в Женеве.

Как сообщили зарубежные СМИ, 19 сентября в районе сирийской провинции Алеппо был обстрелян конвой совместной гуманитарной миссии ООН и сирийского отделения «Красного полумесяца». Под огонь попали 18 грузовиков. По последним данным, число погибших может достигать 12 человек.

В США уверены, что к обстрелу гумконвоя причастна Россия. В связи с этим в американском Госдепе заявили о намерении пересмотреть дальнейшую кооперацию с РФ в Сирии: «США поднимут этот вопрос напрямую с Россией. С учетом вопиющих нарушений режима прекращения огня мы будем пересматривать будущие перспективы сотрудничества с Россией».

В Госдепе США подчеркнули, что российская и сирийская стороны знали о том, по какому маршруту следует обстрелянный конвой гуманитарной помощи, добавив, что конвой собирался оказать помощь мирному населению Сирии.