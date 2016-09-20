Новые выборы со старым результатом: что ждать от VII Госдумы

Корреспонденты Sobesednik.ru, побывавшие на нескольких участках, узнали как проходили выборы в столице и Подмосковье.

Одномандатные страсти

Нынешние выборы в Москве запомнятся не только рекордно низкой явкой (35,18% москвичей), но и большим числом голосующих по открепительным удостоверениям, которых подвозили на участки различными видами транспорта, от автобусов до легковушек. Так, кандидат от ЕР, пожарный Тетерин, подогнал на один из участков 500 курсантов-эмчеэсовцев (с курсантами, возможно, все чисто – они-то имеют право голосовать всем составом училища, хоть это всегда вызывает подозрения, а вот с кандидатом, который их подогнал – явное нарушение).

– С одной стороны, есть установка АП и Путина: нам нужны абсолютно легитимные выборы. И есть чиновники на местах. И возникает некое противоречие, – прокомментировал ситуацию политолог, генеральный директор Совета по национальной стратегии Валерий Хомяков. – Наверху хотят, чтобы все было безупречно, а внизу чиновники любыми способами стараются провести своих. В том числе и противозаконно. Видимо, они боятся испортить Собянину картинку по ЕР, хотя Кремлю наплевать, сколько наберет ЕР, там научились работать со всеми. Но это будет тест. Если Кремль действительно хотел легитимных выборов, должны последовать уголовные дела. Посмотрим. Это – главная интрига.

А меж тем прогноз политтехнолога Игоря Минтусова о безоговорочной победе ЕР сбывался прямо на глазах. Оставалась надежда на одномандатников – закон не позволяет голосующим по талонам ставить галочку за них.

Впрочем, именно с одномандатниками у избирателей и возникли трудности: многие, как выяснилось, видели их впервые. Кого выбирать? И все это усугубляла крайне скудная информация о выборах, включая адреса избирательных участков.

– Мы свой еле нашли, – рассказали молодожены на одном из участков 205-го (Преображенского) округа. – Про наш участок нам рассказали на другом, куда мы забрели по незнанию...

По мнению ряда политологов, такие явления – либо недоработка властей, либо их же сознательный шаг для понижения явки.

В этом округе эсеры выдвинули знаменитость – Анатолия Вассермана, однако энтузиазма у избирателей он не вызвал.

– Ну, он, конечно, умный, – рассуждала пенсионерка, рассматривая на информационном стенде знаменитость и его конкурентов. – Но что он в Думе сделает? Другие тоже непонятные. Токарь! Что он в законах понимает? С этими одномандатниками ничего не понятно. Я так с ними на дачу опоздаю!

В 198-м округе (Ленинградский) наблюдался раскол электората.

– У нас ситуация, когда есть кандидат, за которого не стыдно проголосовать – Юля Галямина («Яблоко». – Ред.), – поделилась одна из избирательниц.

Почти то же самое заявил другой избиратель про экс-министра экономики Андрея Нечаева (от Партии Роста). Между тем у информстендов о кандидатах скопились сомневающиеся. Дедуля, с виду электорат КПРФ, возмущался, что нет ни одного единоросса, и в итоге, помаявшись между Тарасовым (КПРФ)и Хованской (СР), ушел голосовать за последнюю.

Как ни странно, но в самых адских одномандатных точках – 206-м (Тушинском), где схлестнулись Дмитрий Гудков и Геннадий Онищенко, и 208‑м (Центральном), где против Гончара (ЕР) выступала Мария Баронова (от «Открытой России»), – сомневающихся было мало: большинство, взяв бюллетени, шли прямиком в кабинку. Результаты, правда, могли шокировать: один юноша признался, что проголосовал и за ЕР, и за Баронову.

Ажиотаж в области

В Подмосковье на участки пришли 37,36% жителей. Но и это немного. Особенно для региона, который занимает второе место по числу людей в стране.

Здесь тоже избиратели не слишком понимали, за кого им голосовать: большинство сначала изучали кандидатов на информационных стойках.

Мы опросили избирателей в нескольких подмосковных городах, по какому принципу они делали свой выбор.

«Я проголосовал за Фетисова, потому что я знаю этого известного спортсмена» – такой ответ звучал чаще всего. А за областного депутата Максима Сураева (также кандидат от ЕР) кто-то голосовал, потому что видел его лицо на плакатах, а кто-то знал, что он космонавт – это обычно внушает уважение.

Некоторые голосовали «от противного»: мол, все равно ничего не изменить, вот и отдам голос за кого-нибудь…

Некоторые голосовали «от противного»: мол, все равно ничего не изменить, вот и отдам голос за кого-нибудь Фото: Global Look Press

На участках люди появлялись «волнами».

– Я ждала, чтобы проголосовать, почти 30 минут: помещение маленькое. Отстояла очередь по своему адресу. Но выяснилось: что меня нет в списках. Пришлось снова стоять в очереди, чтобы меня внесли в список, – рассказывает Надежда, которая голосовала на 585-м участке в Железнодорожном.

Очереди были отмечены по многим округам Под­московья. Потому, видимо, в Мос­обл­избирком и поступали сообщения, что на участки завозят «карусельщиков».

Но это не подтвердилось – если с утра и правда был аншлаг, то потом наступили часы затишья. А до обеда, кстати, в Реутов даже приехали представители ОБСЕ, а в Кучино – телевидение из Болгарии и Румынии.

– Надоели им, говорят, московские участки, вот и приехали к нам понаблюдать, – улыбается председатель комиссии 552-го участка в Кучино (Балашиха).

Случай в Барвихе

Из-за скандала с выборами в местный совет депутатов Барвихинского сельского поселения, которые ЦИК отменил в апреле, глава ЦИК Элла Памфилова посоветовала Мособлизбиркому держать Барвиху под усиленным наблюдением.

Проконтролировать ситуацию в Барвихе приехал и сам губернатор Подмосковья Андрей Воробьев с супругой и дочерью.

Проблема на участке №2039, где проголосовала семья губернатора, все же возникла. Примерно через час после его отъезда наблюдатели заметили, как член комиссии, имеющая право голоса, Анна Москальчук открыла своим ключом комнату с сейфом, где хранятся чистые бюллетени, и провела там одна около 20 минут. Полиция на это не обратила внимания.

Наблюдатели потребовали немедленного увольнения Москальчук и проверки всех пустых бюллетеней, где могли появиться отметки. Но все они оказались чистыми.

Как объяснила потом свой поступок Москальчук, она внезапно почувствовала себя плохо и зашла в комнату с сейфом, чтобы... немного отдышаться.

Глеб Павловский: Оппозиция в новой Думе возможна

Глеб Павловский Фото: архив редакции

– Сможет ли новый парламент стать инструментом перемен? Это абсолютно реально. Эту роль на самом деле может сыграть кто угодно из действующих лиц нынешней системы. Потому что меняется контекст и вместе с ним меняются роли. Политическая повестка важнее фигур. Тот, кто угадывает первым, когда повестка только начинает меняться, получает преимущество, даже если вначале это незаметно. Все всё время обсуждают какой-то переходный период, а мы уже в нем. И у него другие задачи и другие темы для обсуждения. Именно потому, что власть здесь все еще опережает, она сильна. Но дистанция уже сокращается.

Появление настоящей оппозиции в новой Думе вполне возможно, но она будет играть другую роль. Я не говорю о спойлерах и т.н. старой оппозиции, которая практически слилась с ЕР. Но даже они при изменении ветра начнут аккуратно отползать. И у нас теперь пол-Думы одномандатников. Из них рассчитывают сформировать новое большинство. Конституционное. Но в этом уже нет интриги.

Дума не имеет прямого отношения к власти. Но она может его вернуть в случае, если начнутся серьезные изменения. То есть они уже идут. Как только мы перестаем рассматривать все процессы с точки зрения апокалипсиса, сразу становится видна динамика. В экономике она реально кризисная. Страна выбывает из мировой гонки, рассчитывая сохраниться в мире за счет военно-политических маневров. Но экономику не обманешь. Будут снижаться и потребительский стандарт, и возможности маневров даже у власти. И это спрятать уже нельзя.

Вопрос даже не в том, выйдут или не выйдут с протестом новые группы дальнобойщиков – они будут выходить всегда. Вопрос в том, как будет выглядеть новый плюрализм, который просто уже выпирает наружу. У нас нет единогласного общества – это лишь симуляция, которая ведется через телевидение. Но это не мейнстрим, его создадут те, кто угадает и поймет повестку дня. То есть новые оппозиционеры, которые, возможно, пока сами не подозревают, что будут ими.

Надеюсь, появятся люди, которые независимо от отношения к власти будут дорожить своей землей и округом, который их выдвинул. Мы будем видеть более взволнованную Думу, и там будут и принципиальные оппозиционеры.

Алексей Макаркин: Одномандатникам придется договариваться с властью

Алексей Макаркин Фото: архив редакции

– Дума останется четырехфракционной. Дума будет консервативной, такой, какое сейчас настроение у избирателей.

Но еще это будет Дума, которая в значительной степени вынуждена будет учитывать региональный фактор – благодаря одномандатникам. Такие депутаты будут более критичны и менее удобны. Они будут вести жесткие переговоры с властью, настаивая на преференциях для своих избирателей. То есть они не будут депутатами по принципу «чего изволите». Но, с другой стороны, они тоже будут прекрасно понимать: чтобы в регионе построили школу или отремонтировали дорогу, нужно быть в хороших отношениях с властью. Достаточно сложная схема, но она нам хорошо знакома по 90-м и первой половине нулевых. Когда депутат – более амбициозная фигура, чем депутат 6-го созыва, но при этом он должен договариваться с властью. Иначе у него ничего не получится.