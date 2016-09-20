Леонид Исаев: Свидетелями победоносных завоеваний в Сирии мы не станем

Sobesednik.ru выяснил у востоковеда, когда стоит ждать реальных противоречий между РФ и США по сирийскому вопросу.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что сотрудничество США и России в Сирии оказалось под угрозой срыва после инцидента с обстрелом гуманитарного конвоя ООН в районе Алеппо. В Америке не исключили причастность России к нападению на гумконвой. В свою очередь, Россия накануне обвиняла ВВС США в убийстве сирийских военных в районе Дей-эз-Зора. США же утверждают, что не знали, что под удар могут попасть сирийцы.

Старший преподаватель кафедры общей политологии НИУ ВШЭ Леонид Исаев объяснил Sobesednik.ru, что американская и российская стороны вряд ли будут рвать отношения друг с другом после инцидентов в Алеппо и Дей-эз-Зоре: «Может быть, какую-то паузу возьмут. После скандала с обстрелами в Дейр-эз-Зоре и заявлений сирийского правительства сложно продолжать переговоры».

Однако, как считает востоковед, США в Дей-эз-Зоре не нарушили режим прекращения огня, так как американская антитеррористическая коалиция имела право действовать в своей зоне ответственности: «О разграничении сирийского неба США и РФ договорились в Женеве. Другое дело, что авиаудар в Дейр-эз-Зоре – спорный эпизод. Американцы нарастили свои удары по линии соприкосновения сирийских войск и ИГИЛ [также «Исламское государство», ИГ – экстремистская организация, деятельность которой признана террористической и запрещена на территории РФ по решению Верховного суда – прим. ред.], но российская сторона знала о том, что Америка будет наносить в этом районе удары. Ситуация не столь однозначная, как ее нам преподносят. Вряд ли этот эпизод можно списывать на то, что американцы специально обстреляли сирийских военных».

Исаев не исключил, что атака на гумконвой США в Сирии может быть ответным шагом со стороны России или сирийских войск: «Такая точка зрения имеет право на существование. Может быть, это сделали в ответ, чтобы надавить на больное место Америки. Но эта дорога в районе Алеппо постоянно обстреливалась и во время действия режима прекращения огня. Говорить о том, что это сделано специально, я бы не торопился».

Исаев подчеркнул, что ситуация в Сирии в последнее время стала более спокойной: «Положительные тенденции есть. ИГИЛ становится все более компактным. Удается достигать подвижек и с Ан-Нусрой [«Джебхат ан-Нусра» – экстремистская организация, деятельность которой признана террористической и запрещена на территории РФ по решению Верховного суда – прим. ред.]. Она начала переименовываться, стараться инкорпорироваться с другими силами. Но говорить о том, что война близится к завершению… Скорее всего, она будет еще очень долго тянуться по вялотекущему сценарию. Она вряд ли будет столь же интенсивной. Свидетелями победоносных завоеваний мы не станем, но до завершения далеко».

По словам востоковеда, главные проблемы во взаимоотношениях участников сирийского конфликта начнутся после завершения кризиса: «Все стороны конфликта показали готовность координировать свои усилия, когда вопрос касается общей борьбы с терроризмом, ИГИЛ, препятствия развалу Ближнего Востока. Как только ситуацию удалось чуть урегулировать, встал вопрос об устройстве послевоенного будущего. Тут стороны начинают делить регион на сферы влияния. Чем ближе мы будем к завершению сирийского конфликта, тем противоречия будут все более острыми».