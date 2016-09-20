Политика
Источник: Зарубежные СМИ
13:24, 20 Сентября 2016 Версия для печати

Глава Киргизии попал в больницу в Турции после жалоб на сердце

Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев госпитализирован в одну из больниц Турции из-за проблем с сердцем.

По данным турецкой газеты Sozcu, глава Киргизии был доставлен в одну из больниц на Эгейском побережье Турции после жалоб на сердце.

Как сообщает издание, самолет с Атамбаевым на борту приземлился в Стамбуле по пути в Нью-Йорк, где будет проходить 71-я сессия Генеральной ассамблеи ООН, в которой глава республики планировал принять участие. Сразу после посадки Атамбаев пожаловался на боль в области груди и был доставлен в гостиницу в карете скорой помощи.

Вскоре главу Киргизии из отеля перевезли в аэропорт и на частном самолете доставили в один из турецких городов на побережье Эгейского моря, где Атамбаев был госпитализирован в одно из медицинских учреждений.

По данным СМИ, киргизский лидер пройдет в больнице детальное медицинское обследование и будет некоторое время находиться под присмотром врачей.

Тем временем интернет-портал Haberler со ссылкой на источники сообщает, что Атамбаев не был госпитализирован и находится в гостинице Sheraton в городе Чешме в районе Измира на западе Турции.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле о болезни киргизского президента узнали из СМИ и не располагают более подробной информацией.

Ранее пресс-служба Атамбаева сообщила, что глава Киргизии взял краткосрочный рабочий отпуск для проведения медицинского обследования в связи с ухудшением состояния здоровья.

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