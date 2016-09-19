Явлинский заявил, что обязан быть кандидатом в президенты РФ

Основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский заявил о намерении участвовать в президентских выборах 2018 года.

Как сообщает РИА «Новости», о планах баллотироваться на пост главы государства основатель «Яблока» объявил в ходе брифинга по предварительным итогам голосования в Госдуму. При этом Явлинский назвал выдвижение своей кандидатуры обязанностью.

«Мы считаем, что наша партия примет самое активное участие в том, что будет называться "президентские выборы"… Возможно, и со мной как кандидатом, по крайней мере, на сегодняшний день я являюсь кандидатом в президенты от партии "Яблоко". Это моя такая обязанность теперь», — сообщил основатель «Яблока».

По мнению Явлинского, выборы президента в России могут состояться уже в 2017 году. Политик заявил, что у проголосовавших за «Яблоко» на выборах в Госдуму избирателей должен быть настоящий кандидат от оппозиции.

«Мы будем готовиться к президентским выборам, которые могут быть в будущем году… Вот те самые эксперты, которые говорят, что мы провели хорошую кампанию, они же пишут, что, по их мнению, могут быть выборы в будущем году. Там тогда будет очень много работы, потому что вот у этих 15%, о которых я говорил, в Москве, Петербурге, да и в стране в целом, у них должен быть свой кандидат, должен быть настоящий кандидат от оппозиции, который считает, что всю политику надо поменять», — отметил Явлинский.