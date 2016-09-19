Политика
Источник: РИА "Новости"
07:40, 19 Сентября 2016 Версия для печати

Явлинский заявил, что обязан быть кандидатом в президенты РФ

Основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский заявил о намерении участвовать в президентских выборах 2018 года.

Как сообщает РИА «Новости», о планах баллотироваться на пост главы государства основатель «Яблока» объявил в ходе брифинга по предварительным итогам голосования в Госдуму. При этом Явлинский назвал выдвижение своей кандидатуры обязанностью.

«Мы считаем, что наша партия примет самое активное участие в том, что будет называться "президентские выборы"… Возможно, и со мной как кандидатом, по крайней мере, на сегодняшний день я являюсь кандидатом в президенты от партии "Яблоко". Это моя такая обязанность теперь», — сообщил основатель «Яблока».

По мнению Явлинского, выборы президента в России могут состояться уже в 2017 году. Политик заявил, что у проголосовавших за «Яблоко» на выборах в Госдуму избирателей должен быть настоящий кандидат от оппозиции.

«Мы будем готовиться к президентским выборам, которые могут быть в будущем году… Вот те самые эксперты, которые говорят, что мы провели хорошую кампанию, они же пишут, что, по их мнению, могут быть выборы в будущем году. Там тогда будет очень много работы, потому что вот у этих 15%, о которых я говорил, в Москве, Петербурге, да и в стране в целом, у них должен быть свой кандидат, должен быть настоящий кандидат от оппозиции, который считает, что всю политику надо поменять», — отметил Явлинский.

читайте также:Андрей Нечаев
Экс-министр экономики: Явлинский уже три месяца думает. А Титов зовет давно...
Лидер «Гражданской инициативы» Андрей Нечаев объяснил Sobesednik.ru причины сотрудничества с «Партией Роста» »

читайте также:Сергей Митрохин и Алексей Навальный
Примет ли "Яблоко" сторонников Навального?
Каковы шансы на объединение «яблочников» со сторонниками Навального на выборах в Госдуму, пытался узнать Sobesednik.ru »

Также по теме
Выбоpы-2016
Соловьева Екатерина

Выбор читателей

﻿
Новости Партнеров

Новое на сайте

Пища наша, или 8 продуктов для здорового пищеварения
07:03, 19 Сентября 2016
Памятка Sobesednik.ru о восьми самых полезных и доступных видах продуктов
»
"Человек года" под мухой: Шнур поддержал традицию
06:01, 19 Сентября 2016
Sobesednik.ru побывал на церемонии вручения премии журнала GQ, звездой которой стал лидер группы «Ленинград»
»
Изобретатель "митинга на диване": Надо самим стать властью!
00:01, 19 Сентября 2016
Главный редактор «Жулебинского бульвара» – о свободе слова, чиновничьем беспределе и митингах на диване
»