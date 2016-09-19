Текст дня: Последний вздох "парламента стабильности"

Политолог Лилия Шевцова порассуждала о том, что ждет Россию с новой Думой после прошедших выборов.

Как писал Sobesednik.ru ранее, 18 сентября состоялись выборы в Госдуму, по итогам которых лидирует партия «Единая Россия». Это событие вызвало большой резонанс в обществе. Политолог Лилия Шевцова на своей странице в Facebook порассуждала о том, почему новый состав Госдумы будет демонстрировать разрыв между новой реальностью России и попытками власти сохранить стабильность, а также может стать революционным фактором для общества, которому придется выражать свое недовольство на улицах. Орфография и пунктуация автора сохранены.

* * *

РАЗРЫВ. Именно это будет демонстрировать седьмая Дума. Разрыв между новой реальностью страны, все глубже вползающей в кризис, и попытками Кремля сохранить стабильность. Заржавевшая «парламентская» конструкция давно уже не отвечает запросам общества. Она могла бы еще какое-то время ржаветь и дальше. Но сегодня Дума потенциально становится революционным фактором – в силу своей функции фейкового представительства. Общество в ситуации нарастающего недовольстваи не имея легальных каналов защиты своих интересов, будет вынужденно выражать свои интересы через улицу. Впрочем, власть это понимает. Иначе зачем заранее создавать репрессивную систему обороны?

Однако все дело в том, что превентивный ответ на ожидаемую волну гнева не сработает. Это подтверждает «казус полковника Захарченко» с его миллиардами, который сегодня говорит о сущности российской системы власти больше, чем думские выборы. Речь идет о железной логике, подтвержденной в истории не единожды: система обречена и не сможет себя защитить, если ее преторианцы обнаруживают страсть к обогащению.

Так, что все говорит о том, что новая Дума станет последними подтанцовками вокруг власти на стадии ее упадка. Те, кто это поймет, начнет искать новые объекты лояльности. Другие продолжат напихивать карманы. Для многих думских и партийных лидеров это будет последний бал перед уходом в политическое небытие. Возможно, в Думу попадут и те, кто попытается сделать ее площадкой для открытой дискуссии. Но в любом случае эта Дума вряд ли сможет помочь Кремлю имитировать жизнеспособность. Скорее она будет тянуть Кремль ко дну.

Так, что мы имеем дело с последним вздохом «парламента стабильности». И он останется в истории, как пример дискредитации парламентаризма. Если только те, кто захочет продлить свою политическую жизнь, не попытаются изменить его функцию, когда грянет гром. Именно так в свое время сделали испанские кортесы, польский сейм и украинская рада. Время мчится быстро и мы скоро увидим, насколько покорная челядь способна оборвать поводок…

* * *