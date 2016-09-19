Политика
Источник: Facebook Лилии Шевцовой
12:40, 19 Сентября 2016 Версия для печати

Текст дня: Последний вздох "парламента стабильности"

«Новая Дума станет последними подтанцовками вокруг власти на стадии ее упадка...»
«Новая Дума станет последними подтанцовками вокруг власти на стадии ее упадка...»
Фото: Global Look Press

Политолог Лилия Шевцова порассуждала о том, что ждет Россию с новой Думой после прошедших выборов.

Как писал Sobesednik.ru ранее, 18 сентября состоялись выборы в Госдуму, по итогам которых лидирует партия «Единая Россия». Это событие вызвало большой резонанс в обществе. Политолог Лилия Шевцова на своей странице в Facebook порассуждала о том, почему новый состав Госдумы будет демонстрировать разрыв между новой реальностью России и попытками власти сохранить стабильность, а также может стать революционным фактором для общества, которому придется выражать свое недовольство на улицах. Орфография и пунктуация автора сохранены.

* * *

РАЗРЫВ. Именно это будет демонстрировать седьмая Дума. Разрыв между новой реальностью страны, все глубже вползающей в кризис, и попытками Кремля сохранить стабильность. Заржавевшая «парламентская» конструкция давно уже не отвечает запросам общества. Она могла бы еще какое-то время ржаветь и дальше. Но сегодня Дума потенциально становится революционным фактором – в силу своей функции фейкового представительства. Общество в ситуации нарастающего недовольстваи не имея легальных каналов защиты своих интересов, будет вынужденно выражать свои интересы через улицу. Впрочем, власть это понимает. Иначе зачем заранее создавать репрессивную систему обороны?

Однако все дело в том, что превентивный ответ на ожидаемую волну гнева не сработает. Это подтверждает «казус полковника Захарченко» с его миллиардами, который сегодня говорит о сущности российской системы власти больше, чем думские выборы. Речь идет о железной логике, подтвержденной в истории не единожды: система обречена и не сможет себя защитить, если ее преторианцы обнаруживают страсть к обогащению.

Так, что все говорит о том, что новая Дума станет последними подтанцовками вокруг власти на стадии ее упадка. Те, кто это поймет, начнет искать новые объекты лояльности. Другие продолжат напихивать карманы. Для многих думских и партийных лидеров это будет последний бал перед уходом в политическое небытие. Возможно, в Думу попадут и те, кто попытается сделать ее площадкой для открытой дискуссии. Но в любом случае эта Дума вряд ли сможет помочь Кремлю имитировать жизнеспособность. Скорее она будет тянуть Кремль ко дну.

Так, что мы имеем дело с последним вздохом «парламента стабильности». И он останется в истории, как пример дискредитации парламентаризма. Если только те, кто захочет продлить свою политическую жизнь, не попытаются изменить его функцию, когда грянет гром. Именно так в свое время сделали испанские кортесы, польский сейм и украинская рада. Время мчится быстро и мы скоро увидим, насколько покорная челядь способна оборвать поводок…

* * *

читайте также:Опрос
Итоги выборов в Госдуму РФ глазами читателей Sobesednik.ru
Итоги голосования читателей Sobesednik.ru за новый состав Госдумы РФ не совпали с мнением большинства россиян »

читайте также:Элла Памфилова не исключила, что участие в выборах станет обязательным
Дмитрий Быков: Принуждение к выборам – принуждение к свободе?
Креативный редактор Sobesednik.ru Дмитрий Быков – о возможном введении обязательной явки на выборы в России »

читайте также:Элла Памфилова
Дмитрий Орешкин – о двух вариантах "провала" думских выборов
Эмоциональная реакция главы ЦИК РФ накануне думских выборов — свидетельство ее честности, считает известный политолог »

Также по теме
Выбоpы-2016

Выбор читателей

﻿
Новости Партнеров

Loading...

Новое на сайте

Сборная Госдумы. Кто из героев спорта хотел в парламент
13:02, 19 Сентября 2016
На мандаты в Госдуме претендовал очередной десант спортсменов от различных партий, узнал Sobesednik.ru
»
Текст дня: Последний вздох "парламента стабильности"
12:40, 19 Сентября 2016
Политолог Лилия Шевцова порассуждала о том, что ждет Россию с новой Думой после прошедших выборов
»
По фактам вбросов на участках РФ начали заводить уголовные дела
12:02, 19 Сентября 2016
В связи с фальсификацией итогов выборов в Госдуму на избирательном участке в Ростовской области возбуждено уголовное дело.
»