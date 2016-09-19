Шведы размещают войска на Готланде на фоне угрозы от РФ

Шведские СМИ отмечают рост угрозы со стороны России, суть которой содержится в тайне.

Как пишет шведская газета Dagens nyheter со ссылкой на источники в кругах, имеющих доступ к военному планированию и информации спецслужб, в стране ожидают рост угрозы со стороны России, при этом суть данной угрозы не раскрывается.

«Характер и содержание угрозы классифицируются как совершенно секретные и представляют чрезвычайную важность для национальной безопасности. Это означает, что содержание не принадлежит огласке. Гриф секретности может быть снят только по решению правительства. Источники в кабинете министров сообщили Dagens nyheter, что угроза со стороны России возросла, однако суть угрозы держится в секрете даже для них», — сообщает издание.

Эксперт по вопросам безопасности Лундского университета Вильгельм Агрелль в интервью газете заявил, что поспешное размещение войск на острове Готланд может быть связано с угрозой со стороны РФ.

«Что-то произошло в картине разведданых. Но мы, граждане, не знаем что именно. Зато видим эффекты этого. Быстрое размещение военчасти на Готланде является свидетельством этому», — сказал изданию эксперт по вопросам безопасности Лундского университета Вильгельм Агрелль.

Глава Минобороны страны Петер Хультквист отказался комментировать данную информацию.

На прошлой неделе стало известно, что шведские военные вернутся на остров Готланд в Балтийском море после нескольких лет отсутствия. Развертывание военных частей на острове начнется раньше запланированных сроков – не в 2018, а в 2017 году. Министр обороны, комментируя на прошлой неделе это решение, отметил, что угрозы нападения на страну нет.