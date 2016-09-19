Путин призвал прислушаться к партиям, не прошедшим в Госдуму

Президент РФ Владимир Путин заявил, что результаты выборов показали реакцию россиян на санкции и угрозы извне.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что глава РФ Владимир Путин и премьер-министр страны Дмитрий Медведев заявили о победе «Единой России» на выборах в Госдуму. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что результаты голосования показывают степень доверия, которую россияне испытывают к президенту,

Как сообщает ТАСС, на совещании с кабинетом министров глава государства заявил о том, что итоги прошедших парламентских выборов показали высокую степень доверия граждан «Единой России» и российскому правительству. Путин отметил, что в условиях современного кризиса россияне выбирают стабильность.

«В условиях вот этих самых сложностей, большого количества неопределенностей, рисков, люди, безусловно, выбирают так называемую стабильность и доверяют ведущей политической силе, доверяют правительству, которая опирается на партию "Единая Россия" в парламенте, доверяют тому, что все мы будем действовать профессионально и в интересах граждан страны», – заявил российский лидер.

Путин также упомянул о том, что итоги голосования показали реакцию россиян на санкции и внешнеполитические угрозы.

«Результаты голосования – это еще и реакция наших граждан на попытки внешнего давления на Россию, на угрозы, санкции, на попытки раскачать ситуацию в нашей стране изнутри», – подчеркнул президент.

По мнению Путина, власти страны должны со вниманием прислушиваться ко всем политическим силам, в том числе и тем партиям, которые не прошли в парламент. Для этого, по словам главы государства, в России следует развивать многопартийную систему и поддерживать гражданское общество, «включая патриотически ориентированные НКО».