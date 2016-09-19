Политика
Источник: ТАСС
08:13, 19 Сентября 2016 Версия для печати

Путин и Медведев поздравили "Единую Россию" с победой

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев заявили о победе «Единой России» на выборах в Госдуму.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что по итогам подсчета 75% голосов «Единая Россия» лидирует на выборах в Госдуму с результатом 54,22%.

Как сообщает ТАСС, на встрече в избирательном штабе «Единой России» Владимир Путин и Дмитрий Медведев заявили о том, что партия добилась хороших результатов на прошедших выборах в Госдуму.

«Можно с уверенностью уже заявить, что партия добилась очень хорошего результата: победила. Трудно, тяжело, а люди за "Единую Россию" проголосовали», – заявил глава государства.

При этом президент отметил, что россияне стали взрослее в политическом плане, и посчитал явку на выборах высокой.

«Действительно, люди проявили гражданскую позицию. Она заключается и в явке (она не самая большая из того, что мы видели в предыдущей избирательной кампании, но она высокая)», – подчеркнул Путин.

Кроме того, российский лидер заявил, что, вопреки мнению скептиков, правящая партия работает по возможности максимально эффективно, и избиратели это видят.

«Люди видят, что представители "Единой России", ведущей политической силы, реально стараются для людей, может быть, не всегда все получается, но работают искренне и работают настолько эффективно, насколько это возможно», – сказал президент.

Председатель партии Дмитрий Медведев также отметил, что итоги голосования свидетельствуют о поддержке большинством россиян «Единой России», что «дает возможность (партии) работать на благо своей страны».

Медведев поздравил всех собравшихся в штабе с победой партии на выборах и поблагодарил активистов и волонтеров за их работу.

«Вы большие молодцы, без вас мы бы не победили! А мы победили!» – под аплодисменты собравшихся заявил лидер партии. Также он выразил благодарность своим однопартийцам и гражданам, пришедшим на избирательные участки.

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