По фактам вбросов на участках РФ начали заводить уголовные дела

В связи с фальсификацией итогов выборов в Госдуму на избирательном участке в Ростовской области возбуждено уголовное дело.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что результаты голосования на одном из избирательных участков Дагестана признаны недействительными.

Как сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на главу Центризбиркома Эллу Памфилову, по одному из случаев недобросовестных действий членов участковых избирательных комиссий, зафиксированных ЦИК, возбуждено уголовное дело.

«Чем больше у нас обоснованной и проверенной информации, тем лучше и тем больше у нас шансов избавиться от возможных недобросовестных членов комиссий. Такие есть, хотя это не массово», – заявила Памфилова в ходе брифинга.

Глава ЦИК сообщила, что «по Ростовской области Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по статье фальсификация итогов голосования, фальсификация избирательных документов в отношении женщины, которая, являясь секретарем УИК с правом решающего голоса, в период проведения выборов произвела вброс избирательных бюллетеней в урну».

Памфилова добавила, что в настоящий момент по факту вброса бюллетеней проводится расследование.

Кроме того, по словам Памфиловой, будут возбуждены уголовные дела еще на нескольких членов избирательных комиссий.

Глава ЦИК подчеркнула, что «это (возбуждение дел) во многом будет зависеть от обоснованности и аргументированности той информации, которую смогут представить руководители партий, одномандатники или наблюдатели».

Также Памфилова рассказала, что на одном из участков в Нижегородской области результаты выборов признаны недействительными, еще на трех участках в Ростовской области итоги находятся под сомнением.