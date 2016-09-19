Передачу Украине летального оружия Порошенко счел безопасной

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина все еще заинтересована в летальном оружии Запада.

На встрече с представителями украинской общины в Нью-Йорке президент Украины Петр Порошенко рассказал о двух важных вопросах для Украины. По его словам, наибольший интерес для страны представляет усиление и продление санкций против России.

«Вторым по порядку, но не менее важным по значению вопросом является передача летального оружия и других военных технологий украинским ВСУ», — цитирует «Интерфакс — Украина» Порошенко.

Он подчеркнул, что за 2,5 украинская армия показала, что ей можно доверять. «В начале моей президентской каденции наши партнеры из США говорили, что у них есть 100-процентная информация, что 50% украинских ВСУ коррумпированы, еще 50% — агенты КГБ», — напомнил Порошенко.

По его словам, передать оружие Украине будет абсолютно безопасно, так как она никогда не будет вести захватнических войн.

«Мы продемонстрировали, что Украина никогда не вела и не будет вести захватнические войны, с украинской стороны никогда не шла угроза и абсолютно безопасно нам передать летальное оружие. За свою землю мы будем бороться до последней капли крови», — сказал Порошенко.