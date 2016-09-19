Политика
Источник: Интерфакс - Украина
08:39, 19 Сентября 2016 Версия для печати

Передачу Украине летального оружия Порошенко счел безопасной

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина все еще заинтересована в летальном оружии Запада.

На встрече с представителями украинской общины в Нью-Йорке президент Украины Петр Порошенко рассказал о двух важных вопросах для Украины. По его словам, наибольший интерес для страны представляет усиление и продление санкций против России.

«Вторым по порядку, но не менее важным по значению вопросом является передача летального оружия и других военных технологий украинским ВСУ», — цитирует «Интерфакс — Украина» Порошенко.

Он подчеркнул, что за 2,5 украинская армия показала, что ей можно доверять. «В начале моей президентской каденции наши партнеры из США говорили, что у них есть 100-процентная информация, что 50% украинских ВСУ коррумпированы, еще 50% — агенты КГБ», — напомнил Порошенко.

По его словам, передать оружие Украине будет абсолютно безопасно, так как она никогда не будет вести захватнических войн.

«Мы продемонстрировали, что Украина никогда не вела и не будет вести захватнические войны, с украинской стороны никогда не шла угроза и абсолютно безопасно нам передать летальное оружие. За свою землю мы будем бороться до последней капли крови», — сказал Порошенко.

читайте также:Петр Порошенко заявил, что Киев хочет избежать роста напряжения в отношениях с Москвой
Анатолий Вассерман: Обама и Порошенко врут и знают, что врут
Анатолий Вассерман объяснил, что стоит за словами Порошенко о желании Киева избежать напряженных отношений с РФ »

читайте также:
Эксперт рассказал о роли Арсена Авакова в украинской власти
Глава «Трансперенси Интернешнл Украина» Андрей Марусов рассказал, какую роль в Раде играет скандальный глава МВД Украины. »

Также по теме
Украина
Карпухина Мария

Выбор читателей

﻿
Новости Партнеров

Новое на сайте

Пища наша, или 8 продуктов для здорового пищеварения
07:03, 19 Сентября 2016
Памятка Sobesednik.ru о восьми самых полезных и доступных видах продуктов
»
"Человек года" под мухой: Шнур поддержал традицию
06:01, 19 Сентября 2016
Sobesednik.ru побывал на церемонии вручения премии журнала GQ, звездой которой стал лидер группы «Ленинград»
»
Изобретатель "митинга на диване": Надо самим стать властью!
00:01, 19 Сентября 2016
Главный редактор «Жулебинского бульвара» – о свободе слова, чиновничьем беспределе и митингах на диване
»