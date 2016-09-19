Партия Меркель потеряла 5% голосов на выборах в Берлине

Христианско-демократический союз Ангелы Меркель оказался на втором месте на выборах в парламент Берлина.

Согласно данным экзитполов, партия канцлера ФРГ Ангелы Меркель потеряла 5% голосов избирателей на выборах в парламент Берлина и показала свой худший результат — 17,6%, пишет Reuters. На первом месте оказалась социал-демократическая партия Германии, (СДПГ) набравшая 22,4% процента голосов. Отмечается, что СДПГ также потеряла голоса избирателей — ранее за нее голосовали 28,3%.

При этом впервые в парламент может попасть антимигрансткая партия «Альтернатива для Германии». Она набирает 12,9% голосов. Партия «Зеленые» набрала 15,9% голосов, а Левые — около 15%.