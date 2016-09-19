Памфилова справилась лучше, чем Чуров?

Sobesednik.ru обсудил с экспертом, чем Памфилова принципиально отличается от Чурова на посту главы ЦИК России.

Как ранее писал Sobesednik.ru, в единый день голосования в России председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова сделала ряд громких заявлений по поводу выбобов. В частности, она пригрозила судебными исками людям, которые, «не зная сути и механизма», заявляют о «каруселях» с открепительными удостоверениями на выборах в Госдуму.

«Пытаются опять истерить и спекулировать темой открепительных, что там какие-то «карусели» с открепительными – это полная чушь. Если будут продолжать делать такие заявления, мы будем просто подавать в суд за клевету, за осознанную попытку дискредитировать выборы. Если есть какие-то факты – пусть нам присылают, мы тут же будем реагировать», – заявила журналистам Памфилова.

Она отметила, что особенно это касается Москвы и Московской области, где открепительных удостоверений выдано «ничтожное количество». Памфилова пояснила, что люди выступают с обвинениями в организации «каруселей», «не зная сути и механизма, насколько строгая отчетность по этим открепительным». «Это дешевые спекуляции», – заключила председатель ЦИК.

А между тем, итоги выборов в некоторых регионах признали недействительными. Например, в Дагестане. А в связи с фальсификацией итогов выборов в Госдуму на избирательном участке в Ростовской области возбуждено уголовное дело. Был, как отмечается, и факты «каруселей». Например, по данным СМИ, в Санкт-Петербурге молодой человек признался, что ему обещали заплатить 500 рублей за акцию некий «мордатый» мужчина в красной рубашке.

Были ли факты «каруселей» или Элла Памфилова что-то скрывает, решил выяснить у специалиста Sobesednik.ru.

– Элла Памфилова – сильный администратор, – убежден генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин. – Пусть людей не смущает ее безобидная внешность. На самом деле она довольно четко понимает проблему. Не зря ее президент поставил на этот пост. Он знал, что делает. Все эти сообщения по поводу «каруселей» – черный пиар, который мы с 90-х годов немного подзабыли, но на этих выборах он расцвел пышным цветом. Видимо, политтехнологи решили подстраховаться и повоздействовать на избирателей шоковой терапией. Cобственно, результат мы и наблюдаем. Памфилова совершенно правомерно заявляет о том, что эти «фальсификации фальсификаций» должны наказываться по законам нового времени. Если не расстрелом, то административкой или уголовкой – точно совершенно!

– Тем не менее, случаи «каруселей» были, если верить сообщениям СМИ.

– Это попытка манипулировать общественным мнением и голосами избирателей. Или воздействовать мотивирующим образом на своих оппонентов. Всю информацию, кончено, нужно проверить.

Владимир Чуров Фото: Global Look Press

– Как на ваш взгляд, прошли выборы-20016, если сравнивать с чуровскими временами?

– Выборы прошли лучше по нескольким причинам. Во-первых, на выборы были допущены все, кто хотел. Исключение составили люди, которые не подошли серьезно к организационным моментам и допустили ряд технических ошибок. Это касается не только новичков, но и некоторых членов «Единой России» тоже. Поэтому оппозиция не может сказать, что ее не допустили к выборам, и что выборы были не справедливыми.

Выборы отразили то самое отношение к процессам, которое есть у той части населения, которые пришли проголосовали. Остальной части населения с этим придется жить еще пять лет. И возможно, сделает выводы: ходить на выборы все-таки нужно! Низкая явка, которая тоже отличала от выборов 2011 года, свидетельствует о том, что партии и кандидаты не очень уловили, на мой взгляд, конъюнктуру. Ведь запрос в условиях экономического финансового кризиса на рецептуру на выход из этого кризиса, а не на дрязги. Ругающимся политикам избиратель свою судьбу не доверит. Что, собственно говоря, и отразилось на результатах выборов.

Победили более-менее благопристойные, тяжеловесные единороссы, у которых уже сложился определенный имидж. У КПРФ и ЛДПР получились рваные кампании. Коммунисты начали неплохо, а закончили за упокой. А ЛДПР, наоборот, начали традиционно скучно и уныло, а в конце их буквально вытащил за волосы Жириновский. Кстати, то же самое сделал Владимир Путин с «Единой Россией», но в большом масштабе. Единороссы и так бы выиграли, но эта победа выглядит убедительной, благодаря поддержке Путина. Я думаю, у Путина на единороссов большие планы на решение социально-экономических проблем. Следует отметить, что майские указы президента еще не выполнены. А следующая кампания уже не за горами, поэтому «Единая Россия», судя по всему, должна будет всеми силами стараться принуждать правительство и регионы, чтобы майские указы все же исполнились.