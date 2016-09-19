Политика
Источник: ТАСС
13:21, 19 Сентября 2016 Версия для печати

"Народный фронт" предложил признать выборы в ГД нелегитимными

Фракция «Народный фронт» направила в Верховную раду Украины проект о признании выборов в Госдуму России нелегитимными.

Как ранее сообщал Sobesednik.ru, трое злоумышленников с собакой пытались помешать россиянам голосовать на выборах ГД в Киеве, заблокировав дверь избирательного участка.

В ходе брифинга бывший премьер-министр и лидер «Народного фронта» и Арсений Яценюк выразил надежду, что Рада 20 сентября рассмотрит данный вопрос, сообщает ТАСС.

«Обращаемся к членам парламента и профильного комитета безотлагательно собраться, рассмотреть проект постановления и на этой неделе проголосовать и принять соответствующее заявление о признании нелегитимности выборов в Госдуму Российской Федерации», — заявил Яценюк.

По мнению Яценюка, Россия незаконно сформировала Государственную думу.

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