Политика
Источник: ТАСС
11:42, 19 Сентября 2016 Версия для печати

МГИК связала низкую явку на выборах в Москве с плохой погодой

Явка на выборах в Госдуму седьмого созыва в Москве оказалась рекордно низкой.

По словам главы МГИК, показатель может немного увеличиться за счет явки на участки за рубежом

Как сообщает ТАСС со ссылкой на председателя Московской городской избирательной комиссии Валентина Горбунова, явка на парламентских выборах в столице составила всего лишь 35,18%.

Глава Мосгоризбиркома отметил, что данный показатель еще может немного увеличиться за счет явки на участки за рубежом. По мнению Горбунова, одной из причин низкой явки избирателей стала холодная погода.

«Погодные условия, конечно, сыграли роль. Не хотели люди из тепла выходить», – считает Горбунов.

Кроме того, глава МГИК отметил, что в низкой явке виноваты сами политические партии, которые недостаточно активно работали со своими избирателями в ходе предвыборных кампаний.

По данным предыдущих избирательных кампаний, в 2011 году на выборах в Госдуму проголосовало около 66% избирателей-москвичей, в 2007 году – порядка 55%, в 2003 – 57,5%.

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