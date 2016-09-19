Политика
Источник: РИА "Новости"
14:15, 19 Сентября 2016 Версия для печати

Коротченко нашел минусы в проекте объединения спецслужб РФ

Эксперты поделились со СМИ прогнозом перспектив нового министерства госбезопасности.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что к 2018 году в России может быть сформировано министерство госбезопасности, созданное на основе ФСБ. Предполагается, что в состав МГБ войдут ФСО и Служба внешней разведки.

По мнению экспертов, опрошенных агентство РИА «Новости, создание единого министерства государственной безопасности позволит сформировать «сильнейший кулак» из российских спецслужб. В то же время эксперты отметили, что возврат к модели КГБ имеет ряд недостатков.

Так, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко полагает, что создание министерства госбезопасности позволит выстроить жесткую и эффективную систему управления. При этом журналист отметил, что данный шаг лишит главу РФ диверсифицированных источников информации по госбезопасности.

«Возможное создание централизованного министерства госбезопасности — это, фактически, возвращение к модели КГБ СССР, когда в рамках одной большой спецслужбы были разведка, контрразведка и вся система внутренней безопасности. В настоящее время, как известно, ФСБ, СВР и ФСО — самостоятельные спецслужбы. В случае создания единого суперведомства государственной безопасности можно назвать как возможные плюсы, так и вероятные минусы», — заявил Коротченко.

В качестве основного недостатка такой централизованной модели эксперт назвал сведение всей информации, которую поставляют президенту страны спецслужбы, к одному источнику.

Президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров, в свою очередь, заявил, что создание министерства государственной безопасности положительно скажется на деятельности российских спецслужб и позволит сформировать на их основе «сильнейший кулак», подобный КГБ.

читайте также:
Эксперт: Министерство госбезопасности в чем-то будет похоже на КГБ
Эксперт рассказал, что стоит за созданием министерства госбезопасности, и какую реальную пользу оно принесет »

читайте также:Предположительно губернатор Тульской области Александр Дюмин и губернатор Калининградской области Евгений Зиничев в бытность охранниками президента
Кадры решает ФСО. Почему охранники президента рвутся во власть
Sobesednik.ru выяснил, как охранники президента и прочие силовики продолжают рваться во власть »

Соловьева Екатерина

Выбор читателей

﻿
Новости Партнеров

Новое на сайте

Памфилова справилась лучше, чем Чуров?
15:57, 19 Сентября 2016
Sobesednik.ru обсудил с экспертом, чем Памфилова принципиально отличается от Чурова на посту главы ЦИК России
»
7 самых неожиданных последствий нехватки сна для здоровья
15:46, 19 Сентября 2016
Американские эксперты назвали 7 неожиданных последствий для здоровья, к которым приводит нехватка сна
»
Животным впервые в РФ построили переход через авто-магистраль
15:27, 19 Сентября 2016
Sobesednik.ru оценил пользу первого в России экодука, появившегося на дороге М-3 «Украина», вместе с его создателями
»