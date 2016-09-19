Кадыров лидирует на выборах главы Чечни с 97% голосов

Временно исполняющий обязанности главы Чеченской Республики Рамзан Кадыров лидирует на выборах главы региона.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на данные, предоставленные информационным центром ЦИК РФ, врио главы Чечни Рамзан Кадыров по итогам обработки 15,16% протоколов набирает 97,05% голосов на выборах главы Чеченской Республики.

По данным Центризбиркома, кандидат от Партии Роста, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Чечне Идрис Усманов набирает 1,47%, кандидат от КПРФ, руководитель общественной палаты республики Гаирсолт Батаев – 0,87% и лидер регионального отделения «Справедливой России»Султан Денильханов – 0,54%. На счету остальных кандидатов менее процента голосов.

Напоминаем, что 18 сентября в России прошли выборы в Госдуму, состоялись выборы заксобраний в 39 регионах страны, в семи субъектах прошли прямые выборы высших должностных лиц, также были проведены около 5 тысяч муниципальных кампаний.