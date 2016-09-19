Политика
Источник: РИА "Новости"
11:22, 19 Сентября 2016 Версия для печати

Итоги выборов на разгромленном участке в Дагестане аннулированы

В ЦИК признали недействительными выборы на участке в селе Дагестана, где произошел погром.

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу Центральной избирательной комиссии РФ Эллу Памфилову, итоги голосования на избирательном участке 1669 в селе Гоцатль Хунзахского района Дагестана аннулированы. Памфилова рассказала, что группа злоумышленников разгромила здание участка после поступившей информации о нарушениях в ходе голосования.

«Во время голосования на выборах в селе Гоцатль Хунзахского района республики Дагестан группа молодых людей ворвалась на избирательный участок номер 1669 и разгромила его под предлогом того, что якобы производился массовый взброс бюллетеней в пользу одного из кандидатов. По информации избирательной комиссии республики Дагестан Хунзахского района признала результаты выборов на избирательном участке 1669 недействительными», — сообщила Памфилова в понедельник, 19 сентября.

Ранее представитель участковой избирательной комиссии рассказал агентству, что зачинщиками конфликта стали представители одного из кандидатов в депутаты.

«Они заявили, что был вброс бюллетеней, начали проводить видеосъемку», — рассказал собеседник РИА «Новости».

Предложение прекратить съемку вылилось в перепалку, а затем переросло в драку. По словам представителя избиркома, после этого в помещение избирательного участка ворвалась группа людей, которая устроила погром и сломала урны для голосования.

В результате оказались уничтожены около двух тысяч бюллетеней.

На место происшествия выехали сотрудники прокуратуры, обстоятельства инцидента устанавливаются.

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