Экс-охранник Путина стал губернатором Тульской области

Исполняющий обязанности губернатора Тульской области Алексей Дюмин с большим отрывом победил на выборах главы региона.

Как сообщает РБК со ссылкой на ЦИК Тульской области, по итогам подсчета 100% протоколов Алексей Дюмин завоевал 84,17% голосов избирателей. По данным регионального Центризбиркома, отрыв Дюмина от конкурентов весьма значителен.

Второе место по итогам голосования занял член КПРФ Олег Лебедев (7,53%), третье — Олег Веселов из партии «Коммунисты России» (3,41%), четвертое — Николай Огольцов из «Российской партии пенсионеров за справедливость» (2,92%).

Таким образом Дюмин, который участвовал в выборах как самовыдвиженец, набрал значительно больше, чем партия «Единая Россия» при голосовании в Госдуму по федеральному списку (около 54%). В то же время кандидат от КПРФ Олег Лебедев набрал меньше, чем его партия (у КПРФ в Тульской области около 14%). Явка избирателей составила 45,5%.

С 24 декабря 2015 по 2 февраля 2016 года Алексей Дюмин занимал пост заместителя министра обороны РФ. С 9 августа 1999 года Дюмин был офицером охраны в Службе безопасности президента.