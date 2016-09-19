"Единая Россия" лидирует с отрывом после подсчета 75% голосов

Партия «Единая Россия» лидирует на выборах в Госдуму по итогам подсчета 75% голосов.

Ранее Sobesdnik.ru писал о том, что, по данным опроса ВЦИОМ, в новую Госдуму седьмого созыва прошли четыре партии – «Единая Россия», ЛДПР, КПРФ и «Справедливая Россия».

Согласно данным ЦИК, которые приводит РБК, «Единая Россия» после подсчета 75% голосов избирателей набрала 54,22%.

Кроме того, правящая партия лидирует в 203 из 225 одномандатных округов, что гарантирует ей конституционное большинство в нижней палате парламента.

Вторую позицию занимает КПРФ, набравшая 13,68% голосов избирателей. Третье место с небольшим отставанием занимает ЛДПР с результатом 13,42% голосов. Наконец, четвертое место занимает «Справедливая Россия», за которую проголосовали 6,16% избирателей.

Остальным партиям не удалось преодолеть 3% барьер, необходимый для прохождения в Госдуму. Помимо единороссов в одномандатных округах лидируют представители «Справедливой России» (в семи округах), КПРФ (в семи округах), ЛДПР (в пяти округах), «Родины» (в одном округе) и «Гражданской платформы» (в одном округе). В одном из округов лидирует самовыдвиженец.