Дания не спешит извиняться за атаки по военным в Сирии

ВВС Дании приняли участие в обстреле сирийских войск в районе города Дейр-эз-Зор.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что антитеррористическая коалиция под руководством США 17 сентября ошибочно нанесла авиаудары по ключевым объектам сирийской армии в районе города Дейр-эз-Зор. В результате атаки погибли 62 сирийских военнослужащих, еще около 100 получили ранения. Австралия первой из стран признала ошибочность действий и выразила соболезнования родственникам убитых и раненых.

Согласно официальному заявлению, опубликованному на сайте вооруженных сил Дании, истребители F-16 ВВС страны приняли участие в обстреле войск сирийской армии в районе Дейр-эз-Зора.

«Два истребителя F-16 приняли участие в этих атаках во взаимодействии с ВВС других стран», – сказано в заявлении. При этом ВВС Дании отмечают, что государство принесет извинения в случае, если подтвердится ошибочность авиаудара.

Кроме того, вооруженные силы королевства намерены содействовать расследованию, которое инициировала международная коалиция.