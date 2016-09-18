Захарова составила возможную программу поездки с Пауэр в Сирию

Мария Захарова предположила, как бы могла выглядеть ее совместная с Самантой Пауэр поездка в Сирию

Мария Захарова предположила, как могла бы выглядеть ее совместная с Самантой Пауэр поездка в Сирию.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предложила постпреду США в ООН Саманте Пауэр вместе поехать в Сирию. Таким образом она ответила Пауэр, возмущенной обвинениями в адрес США, которые, со слов Захаровой, могут поддерживать террористов.

Оскорбленная Пауэр заявила, что Америка не может быть причастна к группировке, которая отрезала головы американцам. В свою очередь, представитель МИД РФ напомнила о фотографии президента США Рональда Рейгана с афганскими моджахедами, которая была сделана в Белом доме в 1983 году.

В разговоре с Sobesednik.ru Захарова заявила, что ее предложение Пауэр можно рассматривать «серьезнее некуда». Представитель МИД РФ подчеркнула, что если бы такая поездка действительно состоялась, то она бы включала в себя общение с гражданским обществом Сирии, сирийской оппозицией и обычными гражданами.

Кроме того, Захарова «обязательно» бы встретилась с журналистами. А вот на вопрос о том, какой реакции она ждет от Пауэр, Захарова ответила кратко: «О ее реакции узнайте у нее».