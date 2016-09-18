Захарова предложила Пауэр "интересную прогулку" по Сирии

Представитель МИД РФ предложила постпреду США при ООН «узнать, что такое стыд», вместе с ней поехав в Сирию

Представитель МИД РФ предложила постпреду США при ООН «узнать, что такое стыд», вместе с ней поехав в Сирию.

Ранее Sobesednik.ru пиcал о том, что постоянный представитель США при ООН Саманта Пауэр упрекнула официального представителя МИД РФ Марию Захарову, которая обвинила США в поддержке террористов в Сирии.

На своей странице в Facebook Мария Захарова предложила Саманте Пауэр вместе поехать в Сирию. При этом все материальные издержки Захарова готова взять на себя: «А поехали вместе? Понимаю, это не экскурсия по ооновским коридорам для униженных и оскорбленных. Прогулка будет поинтереснее. Соглашайтесь. И не бойтесь. Со мной Вас никто не тронет. Ну если только Ваши же опять "по ошибке" куда-нибудь попадут. Вам будет потом что вспомнить. И заодно узнаете, что такое "стыд"».

Кроме того, Захарова считает, что во время поездки Пауэр должна пообщаться с людьми, которые почти шесть лет наблюдают за «кровавым экспериментом» над их страной, в котором участвует Америка.