Политика
Источник: Facebook
12:00, 18 Сентября 2016 Версия для печати

Захарова предложила Пауэр "интересную прогулку" по Сирии

Захарова
Представитель МИД РФ предложила постпреду США при ООН «узнать, что такое стыд», вместе с ней поехав в Сирию
Фото: mid.ru

Представитель МИД РФ предложила постпреду США при ООН «узнать, что такое стыд», вместе с ней поехав в Сирию.

Ранее Sobesednik.ru пиcал о том, что постоянный представитель США при ООН Саманта Пауэр упрекнула официального представителя МИД РФ Марию Захарову, которая обвинила США в поддержке террористов в Сирии.

На своей странице в Facebook Мария Захарова предложила Саманте Пауэр вместе поехать в Сирию. При этом все материальные издержки Захарова готова взять на себя: «А поехали вместе? Понимаю, это не экскурсия по ооновским коридорам для униженных и оскорбленных. Прогулка будет поинтереснее. Соглашайтесь. И не бойтесь. Со мной Вас никто не тронет. Ну если только Ваши же опять "по ошибке" куда-нибудь попадут. Вам будет потом что вспомнить. И заодно узнаете, что такое "стыд"».

Кроме того, Захарова считает, что во время поездки Пауэр должна пообщаться с людьми, которые почти шесть лет наблюдают за «кровавым экспериментом» над их страной, в котором участвует Америка.

читайте также:Мария Захарова
Мария Захарова: Личный вопрос? О! Я замужем!
На брифинге официальный представитель МИД России скручивала скрепки и кокетничала с мужчинами: репортаж Sobesednik.ru »

читайте также:Владимир Путин и Барак Обама
Правда ли, что война в Сирии близка к концу?
Эксперт рассказал Sobesednik.ru, что мешает сторонам конфликта в Сирии, а также США и России, достичь договоренности »

Также по теме
Сирия
Цыганкова Валерия

Выбор читателей

﻿
Новости Партнеров

Loading...

Новое на сайте

Захарова составила возможную программу поездки с Пауэр в Сирию
13:49, 18 Сентября 2016
Мария Захарова предположила, как бы могла выглядеть ее совместная с Самантой Пауэр поездка в Сирию
»
Унесенные тайфуном. Почему тонет Приморье?
13:06, 18 Сентября 2016
Как жители Приморья спасаются от самого страшного за последние 40 лет тайфуна, узнал Sobesednik.ru
»
Захарова предложила Пауэр "интересную прогулку" по Сирии
12:00, 18 Сентября 2016
Представитель МИД РФ предложила постпреду США при ООН «узнать, что такое стыд», вместе с ней поехав в Сирию
»