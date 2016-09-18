Политика
Источник: ТАСС
16:16, 18 Сентября 2016 Версия для печати

Венедиктов рассказал о случаях нарушений на выборах в Москве

Руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов рассказал о нарушениях.

Напомним, ранее Sobesednik.ru писал, что глава ЦИК Элла Памфилова пригрозила судом тем, кто заявляет о «каруселях» на выборах в Госдуму.

Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» и руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов заявил, что нарушения в Москве носят единичный характер.

«Мы реагируем на все, что кажется нам нарушением, но на самом деле пока такие случаи единичны с точки зрения закона», – цитирует Венедиктова ТАСС.

За выборами на 3,6 тысячах избирательных участков с помощью камер наблюдают представители Общественного штаба, в состав которого входят представители политических партий и кандидатов в Москве, а также общественные деятели и журналисты.

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