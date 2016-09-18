В Петербурге пять из шести избирателей остались дома

По официальным данным ЦИК РФ, участие в выборах в Госдуму в Северной столице приняли 16,12% избирателей.

Как сообщила вечером 18 сентября глава Центризбиркома Элла Памфилова, Москва и Санкт-Петербург, а также Московская область установили своеобразный антирекорд явки на выборах в Госдуму: «Минимальная явка на 17 часов: Московская область — 21,73%, Москва — 19,86%, Санкт-Петербург — 16,12%».

Рекордсменами явки оказались Кемеровская область, Тюменская область и Чечня: во всех этих регионах явка на 17:00 по Москве превысила 70%.

Отметим, что в России 18 сентября выбирают депутатов Госдумы седьмого созыва и что нижнего предела явки на этих голосованиях с недавних пор в стране нет: выборы будут признаны состоявшимися при любом числе избирателей, проявивших интерес к волеизъявлению.

Первые итоги опросов на выходе с избирательных участков станут доступны к публикации в 21:00 мск, когда закроются избирательные участки в Калининградской области на западе России.