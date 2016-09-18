Политика
Источник: Зарубежные СМИ
07:18, 18 Сентября 2016 Версия для печати

Самолеты ВВС Америки по ошибке убили 62 военных из Сирии

Власти США собирают информацию об ошибочном авиаударе по позициям сирийских военных, при котором погибли 62 человека.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что в результате авиаударов ВВС США в Сирии пострадали мирные жители. Подтвердились два подобных случая.

Как сообщили зарубежные СМИ, военные власти Америки собирают информацию о нанесенном по позициям сирийских войск авиаударе. В том, что самолеты ВВС США атаковали сирийских военных, «почти уверены» власти США.

При этом подчеркивается, что за местом, куда наносили удары, долгое время наблюдали в поиске потенциальных целей. В США утверждают, что авианалет был немедленно приостановлен, когда оказалось, что удары наносятся не по позициям террористов.

В свою очередь, МИД РФ потребовало от Америки объяснений по поводу сложившейся ситуации. Известно, что 17 сентября в результате авиаудара ВВС США в районе сирийского Дейр-эз-Зора погибли 62 военных из Сирии, а также 100 человек были ранены. Не исключено, что среди раненых могли быть мирные жители.

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