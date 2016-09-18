Самолеты ВВС Америки по ошибке убили 62 военных из Сирии

Власти США собирают информацию об ошибочном авиаударе по позициям сирийских военных, при котором погибли 62 человека.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что в результате авиаударов ВВС США в Сирии пострадали мирные жители. Подтвердились два подобных случая.

Как сообщили зарубежные СМИ, военные власти Америки собирают информацию о нанесенном по позициям сирийских войск авиаударе. В том, что самолеты ВВС США атаковали сирийских военных, «почти уверены» власти США.

При этом подчеркивается, что за местом, куда наносили удары, долгое время наблюдали в поиске потенциальных целей. В США утверждают, что авианалет был немедленно приостановлен, когда оказалось, что удары наносятся не по позициям террористов.

В свою очередь, МИД РФ потребовало от Америки объяснений по поводу сложившейся ситуации. Известно, что 17 сентября в результате авиаудара ВВС США в районе сирийского Дейр-эз-Зора погибли 62 военных из Сирии, а также 100 человек были ранены. Не исключено, что среди раненых могли быть мирные жители.