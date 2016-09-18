Политика
Источник: РИА "Новости"
16:00, 18 Сентября 2016 Версия для печати

Россиянина на выборах в ГД в Киеве избили за слова о Сталине

Россиянина, проголосовавшего на думских выборах в Киеве, националисты избили за слова о Сталине.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что три человека с собакой пытались сорвать голосование россиян на выборах в Госдуму в Киеве.

Как сообщило РИА «Новости», украинские активисты из националистической партии «Свобода» Игорь Мирошниченко и организации «Национал-патриотическое движение Украины» Михаил Ковальчук избили россиянина, проголосовавшего на думских выборах в Киеве.

По данным СМИ, активисты пытались помешать пострадавшему пройти на избирательный участок. Между мужчинами возникла перепалка, которая переросла в драку. Россиянина повалили на землю и нанесли ему удары ногами.

Одного из участвовавших в избиении россиянина задержали. Известно, что избивать россиянина начали, когда он сказал, что Вторую мировую войну выиграл Иосиф Сталин.

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