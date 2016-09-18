РФ сомневается в желании США бороться с терроризмом в Сирии

Ошибочный удар США по сирийским войскам может поставить под вопрос достигнутые между РФ и Америкой договоренности.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что ВВС США по ошибке убили 62 военных в результате нанесенного авиаудара в Сирии.

Как сообщила «Российская газета», постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин прокомментировал удар ВВС США, при котором погибли 62 сирийских военных. По словам Чуркина, инцидент может привести к срыву соглашений по Сирии, достигнутых между РФ и США: «Это большой знак вопроса… Момент действительно очень сложный. Я надеюсь, США найдут путь убедить нас и другие стороны в том, что они серьезно привержены политическому урегулированию в Сирии, борьбе с террористами».

По словам Чуркина, в декларируемую ошибку ВВС США при авиаударе в Сирии «верится с трудом», а «другие аспекты ситуации указывают на возможность провокации». Российский дипломат уточнил, что «США могут скрывать, что не контролируют ситуацию в Сирии, за витком дестабилизации».

Кроме того, Чуркин добавил, что авиаударом в Дэйр-эз-Зоре США нарушили режима прекращения огня.