Политика
Источник: "Российская газета"
14:56, 18 Сентября 2016 Версия для печати

Путину было, "за кого голосовать" в единый день выборов

Владимир Путин не будет отмечать думские выборы и после голосования на юго-западе Москвы «поехал на работу».

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что по всей России проходят выборы. В Воронеже первому пришедшему на избирательный участок подарили водку. А в Москве уже задержали мужчину, который принес на участок бомбу.

Как сообщила «Российская газета», президент РФ принял участие в выборах в Москве. Он бросил в урну две бюллетени на избирательном участке на Ленинском проспекте Гагаринского района ЮЗАО столицы.

Когда журналисты в шутку спросили Путина о том, не против ли всех он проголосовал, президент РФ ответил: «Почему же? Мне есть, за кого голосовать. Разве вы не в курсе?»

Кроме того, Путин добавил, что никак отмечать день выборов не будет, а с избирательного участка «поедет на работу».

читайте также:Элла Памфилова
Дмитрий Орешкин – о двух вариантах "провала" думских выборов
Эмоциональная реакция главы ЦИК РФ накануне думских выборов — свидетельство ее честности, считает известный политолог »

читайте также:Если на выборы тратятся деньги, значит, их кто-то зарабатывает
Платные массовки дают аттракцион предвыборной щедрости
Sobesednik.ru выяснил расценки на платные участия в массовых агитационных мероприятиях в связи с предвыборной кампанией »

Также по теме
Выбоpы-2016
Цыганкова Валерия

Выбор читателей

﻿
Новости Партнеров

Loading...

Новое на сайте

Захарова составила возможную программу поездки с Пауэр в Сирию
13:49, 18 Сентября 2016
Мария Захарова предположила, как бы могла выглядеть ее совместная с Самантой Пауэр поездка в Сирию
»
Мужчину с бомбой заметили на избирательном участке в Москве
13:40, 18 Сентября 2016
Полиция проверяет информацию об угрозе взрыва на одном из избирательных участков в центре Москвы
»
Унесенные тайфуном. Почему тонет Приморье?
13:06, 18 Сентября 2016
Как жители Приморья спасаются от самого страшного за последние 40 лет тайфуна, узнал Sobesednik.ru
»