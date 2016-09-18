Путину было, "за кого голосовать" в единый день выборов

Владимир Путин не будет отмечать думские выборы и после голосования на юго-западе Москвы «поехал на работу».

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что по всей России проходят выборы. В Воронеже первому пришедшему на избирательный участок подарили водку. А в Москве уже задержали мужчину, который принес на участок бомбу.

Как сообщила «Российская газета», президент РФ принял участие в выборах в Москве. Он бросил в урну две бюллетени на избирательном участке на Ленинском проспекте Гагаринского района ЮЗАО столицы.

Когда журналисты в шутку спросили Путина о том, не против ли всех он проголосовал, президент РФ ответил: «Почему же? Мне есть, за кого голосовать. Разве вы не в курсе?»

Кроме того, Путин добавил, что никак отмечать день выборов не будет, а с избирательного участка «поедет на работу».