Политика
21:06, 18 Сентября 2016 Версия для печати

По данным опроса российского ТВ в Госдуму прошли четыре партии

Итоги опроса ВЦИОМ, опубликованные каналами ВГТРК
Итоги опроса ВЦИОМ, опубликованные каналами ВГТРК
Фото: стоп-кадр / Россия 1

ВГТРК объявил итоги опроса на выходе с участков, по которым в новую Госдуму седьмого созыва прошли четыре партии.

Это «Единая Россия», ЛДПР (по данным опроса именно она на втором месте), КПРФ и «Справедливая Россия».

Источником этого опроса называют государственный ВЦИОМ.

Пятая по итогам опроса партия набирает 3,5% и не проходит в Госдуму. Это «Яблоко» Григория Явлинского. Остальные партии набирают и того меньше голосов.

Первые официальные итоги, оглашенные в ЦИК РФ, численно отличаются, однако в Центризбиркоме подчеркивают, что эта информация основана на данных с Дальнего Востока. Отметим, что там проживает сравнительно небольшое число избирателей-россиян.

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