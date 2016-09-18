Первым избранным в день выборов стал глава Северной Осетии

Большинством голосов главой Северной Осетии избрали президента республиканской Федерации дзюдо Вячеслава Битарова.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что на территории России 18 сентября проходит единый день голосования.

ТАСС передает первые результаты выборов в России. Так, в Северной Осетии выбрали главу региона. Депутаты регионального парламента большинством голосов (56 человек из 61) избрали на эту должность врио главы республики Вячеслава Битарова.

Кроме Битарова, рассматривали кандидатуры председателя парламента Северной Осетии Гария Кучиева и председателя парламентского комитета по науке, образованию и информационной политике Елены Князевой.

Битаров занимал пост врио главы республики с февраля 2016 года. Известно, что он возглавляет Федерацию дзюдо Северной Осетии.