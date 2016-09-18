Политика
Источник: Интерфакс
14:37, 18 Сентября 2016 Версия для печати

Первого избирателя встретили водкой в селе под Воронежем

В селе Александровка Воронежской области избирательная комиссия подарила бутылку водки первому избирателю.

Первый избиратель на участке 28/26, который находится в селе Александровка под Воронежем, получил бутылку водки от избирательной комиссии. Как сообщили «Интерфаксу» представители участка, такая традиция в селе существует уже 20 лет.

«У нас эта традиция уже 20 лет – мы вручаем своему первому избирателю бутылку водки. Сегодня наш первый избиратель пришел в 7:45», – рассказала представитель избиркома Нина Черникова. При этом она отметила, что инициатива встречать первого избирателя водкой принадлежит непосредственно членам комиссии и это «никакой не подкуп».

Черникова рассказала, что 18-летние избиратели тоже получат подарки – для них комиссия приготовила шоколад.

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