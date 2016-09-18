Пауэр упрекнула Захарову за слова о поддержке США боевиков ИГ

Саманта Пауэр упрекнула Марию Захарову после ее слов о том, что США защищают боевиков ИГИЛ.

Напомним, ранее Sobesednik.ru писал, что РФ сомневается в желании США бороться с терроризмом в Сирии.

Постоянный представитель США при ООН Саманта Пауэр заявила, что представителю МИД России Марии Захаровой должно быть стыдно за слова о том, что США защищают боевиков ИГИЛ. Об этом пишет РИА Новости в воскресенье, 18 сентября.

«Российский представитель, как мне кажется, сказала, что мы могли быть сопричастны к попытке защитить ИГ. Реально? Эта группировка отрезала головы американским гражданам», – заявила Пауэр. При этом она отметила, что США стоят во главе коалиции из 67 стран, которые борются с террористами в Сирии, и в последнее время ИГИЛ потеряла контроль над 40% захваченных территорий.

«Для нас это очень серьезно. Это не игра. И этому представителю, который сделал предположение о сопричастности, действительно должно быть стыдно», – сказала Пауэр.

Встреча Совбеза ООН была организована по инициативе России в связи с тем, что 17 сентября американские самолеты атаковали позиции сирийской армии. В результате удара погибли 62 военнослужащих, еще около 100 получили ранения.

«Исламское государство» (также ИГ, ИГИЛ) – экстремистская организация, деятельность которой признана террористической и запрещена на территории РФ по решению Верховного суда.