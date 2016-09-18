Политика
Источник: РИА Новости
09:29, 18 Сентября 2016 Версия для печати

Пауэр упрекнула Захарову за слова о поддержке США боевиков ИГ

Саманта Пауэр упрекнула Марию Захарову после ее слов о том, что США защищают боевиков ИГИЛ.

Напомним, ранее Sobesednik.ru писал, что РФ сомневается в желании США бороться с терроризмом в Сирии.

Постоянный представитель США при ООН Саманта Пауэр заявила, что представителю МИД России Марии Захаровой должно быть стыдно за слова о том, что США защищают боевиков ИГИЛ. Об этом пишет РИА Новости в воскресенье, 18 сентября.

«Российский представитель, как мне кажется, сказала, что мы могли быть сопричастны к попытке защитить ИГ. Реально? Эта группировка отрезала головы американским гражданам», – заявила Пауэр. При этом она отметила, что США стоят во главе коалиции из 67 стран, которые борются с террористами в Сирии, и в последнее время ИГИЛ потеряла контроль над 40% захваченных территорий.

«Для нас это очень серьезно. Это не игра. И этому представителю, который сделал предположение о сопричастности, действительно должно быть стыдно», – сказала Пауэр.

Встреча Совбеза ООН была организована по инициативе России в связи с тем, что 17 сентября американские самолеты атаковали позиции сирийской армии. В результате удара погибли 62 военнослужащих, еще около 100 получили ранения.

«Исламское государство» (также ИГ, ИГИЛ) – экстремистская организация, деятельность которой признана террористической и запрещена на территории РФ по решению Верховного суда.

читайте также:Владимир Путин
Александр Невзоров: Сирия была державным фаллоимитатором
Журналист рассказал Sobesednik.ru, почему и после Сирии общество в России остается немыслящим и несамостоятельным »

читайте также:Обама Путин
Эксперт: США не хотят привлекать к операции в Сирии ни РФ, ни ООН
Эксперт РАН объяснила, почему США не хотят раскрывать детали соглашения с Россией по Сирии »

Также по теме
Сирия
Красникова Диана

Выбор читателей

﻿
Новости Партнеров

Новое на сайте

Александр Пикуленко: Новые штрафы, новые правила
07:01, 18 Сентября 2016
Обозреватель Sobesednik.ru Александр Пикуленко – о бесполезности ужесточения дорожного регулирования и платных парковок
»
Антон Зарицкий: Защитим детей от Интернета и Мандельштама
23:52, 17 Сентября 2016
Обозреватель Sobesednik.ru — об угрозе вмешательства борцов с «либерастическим хором» в работу российских школ
»
Софико Шеварднадзе: Шнуров лучше, чем о нем думают!
20:05, 17 Сентября 2016
Софико Шеварднадзе рассказала в интервью Sobesednik.ru о новом совместном телешоу с Сергеем Шнуровым
»