На всей территории России проходит единый день голосования

Во всех регионах России начался один из самых масштабных в истории страны дней голосования.

Как сообщила «Российская газета», 18 сентября по всей стране открылись избирательные участки. Голосование во всех регионах началось в 08:00 и завершится в 20:00 по московскому времени. На Камчатке и на Чукотке из-за разницы во времени в 11:00 по московскому времени голосование уже завершится. В этих регионах, по последним данным, проголосовали около 50% от всех избирателей в регионе.

В Приморье голосование также началось и в подтопленных районах. Голосование уже началось в Центральной России и в Москве. В столице открылись 3631 избирательных участков. Все участки для голосования оснащены камерами видеонаблюдения и комплексами обработки избирательных бюллетеней.

Отмечается, что выборы по всей стране проходят не только в Госдуму, но и в местные органы власти, в том числе избирают и глав семи регионов.