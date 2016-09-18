Избирательные участки были обесточены из-за непогоды в Крыму

Избирательные участки в четырех регионах Крыма остались без электричества в единый день голосования.

Напомним, ранее Sobesednik.ru писал, что Алексей Венедиктов рассказал о нарушениях на выборах в Москве.

На избирательных участках в четырех регионах Крыма отключили электричество, сообщает «Интерфакс» в воскресенье, 18 сентября.

«Произошло отключение электроэнергии в центре Судака, в Кировском районе, Алуште, Старом Крыму», – заявил глава крымского избиркома Михаил Малышев. При этом он рассказал, что опасностей для участковых комиссий нет, так как они обеспечены бесперебойниками.

Источник не уточнил, сколько всего избирательных участков оказались обесточены, однако отметил, что «Кpымэнерго» уже в курсе ситуации. Электрики обещают найти прорывы и устранить их в течение 50 минут.

МЧС объявило в Крыму штормовое предупреждение 18 и19 сентября. В регионе ожидаются сильные ливни, грозы и град.